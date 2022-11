Séminaire PatrimoniaLitté 3 - Inscriptions à la prochaine séance

Prenant la mesure de ces relations croisées entre la littérature et le patrimoine, le séminaire de recherche « De la fabrique du patrimoine littéraire à la fabrique littéraire des patrimoines », organisé depuis 2020, revêt une double finalité : d’une part, dresser le panorama des recherches en cours et des projets dans ce domaine ; d’autre part, et ce faisant, contribuer à la constitution d’un réseau de recherche international destiné à fédérer les chercheuses et chercheurs actifs dans ce domaine au sein de disciplines allant des études littéraires à la sociologie en passant par l’analyse du discours, l’histoire du livre et des médias, les études visuelles, les sciences de l’information et de la communication, les sciences de l’éducation ou encore la muséologie.



Le séminaire a lieu cette année à raison d’une séance par mois, le mardi de 16h à 18h. Le séminaire se déclinera en deux volets. Le premier volet, sous la responsabilité d’Olivier Belin, portera sur les modes de patrimonialisation de la littérature, notamment dans certaines de ses formes plus particulièrement difficiles à patrimonialiser. Le second volet du séminaire, organisé en partenariat avec le réseau RIMELL (Réseau de recherches interdisciplinaires sur la muséalisation et l'exposition de la littérature et du livre), sous la responsabilité de Camille van Vyve, sera organisé à partir de février. Son programme portera sur la nature de ce que l’on expose lorsqu’on conçoit des expositions consacrées à la littérature.

Volet 1 – Modes de patrimonialisation de la littérature (resp. : Olivier Belin)

Prochaine séance - 13 décembre 2022 (Paris – Médiathèque Françoise Sagan – séance hybride) : Consécrations et réappropriations

Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke) : “Les usages politiques des classiques littéraires”

Mathilde Labbé (Université de Nantes) : “Monumentalisations de la littérature”

Inscriptions Nous convions toutes les personnes intéressées à participer à la prochaine séance, en présence ou à distance (pour recevoir le lien vers la session Zoom qui sera organisée, merci de bien vouloir vous inscrire ici).

Séance passée (accessible en ligne) - 8 novembre 2022 (en ligne) : Pratiques communautaires

Giovanni Vitali (Université de Versailles Saint-Quentin) : “La poésie dans les rues de Rome, approches numériques de l’analyse du texte et de l’espace poétique dans les quartiers de la ville”

Mélanie Bourdaa (Université Bordeaux Montaigne) : “Janeites : entre médiation officielle et activité de fans”

Séance à venir - 24 janvier 16h – 18h (Université de Louvain – KULeuven – séance hybride) : Littératures labiles

Denis Saint-Amand (FNRS – Université de Namur) : “Quels devenirs pour les littératures sauvages ?”

Olivier Belin (Université de Rouen) : “L’ephemera littéraire, entre objet fétiche et patrimoine incertain”

Pour toute personne souhaitant faire partie du réseau PatrimoniaLitté, il suffit de remplir le formulaire d'inscription suivant.