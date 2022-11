Elseneur, n° 37: "La forme versifiée du dialogue dans les genres narratifs (XVe-XVIIe siècle)"

La structure métrique peut se mettre au service du dialogue entre des personnages d'un récit et inversement le dialogue soutenir le séquençage introduit par le mètre et la rime. C’est l’interaction entre ces deux principes d’agencement textuel que le présent numéro se propose d’explorer pour une période allant du XVe au XVIIe siècle. L’approche s’avère en l’occurrence résolument stylistique. Les contributions envisagent la rencontre de la conversation et de la forme vers dans différentes œuvres narratives en considérant des aspects comme le choix du mètre, la pratique de la rime, la structure de la strophe, les traits d’écriture des genres, les cadres rhétoriques du discours, les stratégies argumentatives et la représentation de l’oral.

Sommaire

Introduction

Évelyne Oppermann-Marsaux: Quelques propriétés des dialogues versifiés dans Le Livre du Duc des vrais amants de Christine de Pizan

Corinne Denoyelle : La parole monumentale dans la traduction de l'Énéide d'Octovien de Saint-Gelais

Pascale Mounier: La forme vers dans les parties dialoguées d’Eurial et lucresse d’Antitus Faure

Ellen Delvallée : Débat et dialogue en vers chez Guillaume Cretin

Sabine Lardon : Contribution à l’étude du discours rapporté direct à la Renaissance : le discours adressé dans La Franciade de Ronsard

Francine Wild: Dialogue et récit épique dans quelques poèmes héroïques sous Louis XIV

Mathieu Goux: Les enjeux poétiques du burlesque dans les dialogues versifiés duTyphon de Scarron

Jean-François Castille : Voix et vers mêlés dans les Fables de La Fontaine

Comptes rendus

Résumés

Notes sur les auteurs