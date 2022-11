J. Bénard, F.-E. Boucher, R. Tettamanzi et B. Wesley (dir.), Relire "Voyage au bout de la nuit"

Le livre : Alors que viennent de paraître les texte inédits Guerre et Londres de Louis-Ferdinand Céline, relire Voyage au bout de la nuit en 2022 demeure toujours une entreprise périlleuse mais exaltante.



Afin d’éviter de tomber dans le piège de la condamnation ou de la réhabilitation de l’auteur, les treize analyses qui composent cet ouvrage adoptent un parti pris littéraire et se demandent ce que le premier roman de Céline continue d’avoir d’actualité et de portée critique. Les études génétiques, qui ont joué un rôle capital dans la réévaluation de l’œuvre à partir des années 1970, restent ici essentielles compte tenu de la réapparition récente d’un ensemble considérable de manuscrits céliniens.



Les deux autres parties de l’ouvrage approfondissent l’étude de thèmes et de figures, ou bien contextualisent des aspects du roman en mettant à contribution des savoirs historiques, médicaux ou économiques liés à son époque. Une dernière partie comprend quelques textes rédigés par des écrivains. Ils esquissent enfin, sur un ton plus personnel, une étude des filiations littéraires de Céline sur quelques écrivains contemporains.

Les auteurs : Jeanne Bénard est professeure au Département d’études françaises de l’Université Queen’s à Kingston (Canada). François-Emmanuël Boucher est professeur au Département de langue française, littérature et culture du Collège militaire royal du Canada. Régis Tettamanzi est professeur de littérature française du XXe siècle à l’Université de Nantes. Bernabé Wesley est professeur adjoint au Département des littératures de langue française à l’Université de Montréal.

Les collaborateurs : Biz, écrivain et rappeur ; Thomas Carrier-Lafleur, Université de Montréal (Canada) ; Jean-François Chassay, Université du Québec à Montréal (Canada) ; Anne Élaine Cliche, Université du Québec à Montréal (Canada) ; David Décarie, Université de Moncton (Canada) ; Daouda Diarra, Université de Moncton (Canada) ; Jean-François Duclos, Metropolitan State University of Denver (Etats-Unis) ; Ludivine Fustin, Université Paris-Sorbonne (France) ; David Labreure, Maison Auguste Comte (France) ; Marie-Hélène Larochelle, Université York de Toronto (Canada) ; François-Xavier Lavenne, Université catholique de Louvain (Belgique) ; Iacopo Leoni, Université L’Orientale et Federico II de Naples (Italie)) ; Yves Schulze, ENS de Lyon (France) ; Vahid Ghesmati Tabrizi, Université Lyon 2 (France).