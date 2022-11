Versants. Revue suisse des littératures romanes, n° 69 : "Éric Chauvier, une poétique de l’intervention"

Éric Chauvier, une poétique de l’intervention



Sous la direction de Peter Frei & Thomas Hunkeler



Avec la publication en 2018 du Revenant, l’anthropologue Éric Chauvier revendique ouvertement la part de fiction de son écriture. On aurait pourtant tort d’y voir une forme de dérive par rapport au sérieux du travail sociologique dont rend compte une œuvre qui se développe pour l’essentiel chez l’éditeur Allia sous la forme de textes brefs, incisifs, qui deviennent la scène d’une épreuve du monde social que les enquêtes de Chauvier ne cessent d’interroger dans ses (im)possibilités.



Ce volume est à notre connaissance la première monographie consacrée au travail d’Éric Chauvier. Il s’ouvre sur la contribution de Laurent Demanze qui s’intéresse au « réajointement entre littérature et anthropologie » dans ce qu’il nomme, avec Chauvier, la « raison littéraire » d’une écriture de l’ordinaire. Jean-Pierre Bertrand et François Provenzano en interrogent ensuite « l’agentivité proprement littéraire » dans sa capacité à dire, aux interstices mêmes des « faillites du langage », la « crise de l’expérience » qu’après Walter Benjamin Chauvier permet d’identifier dans notre rapport au monde. Peter Frei, Julia Gelshorn et Thomas Hunkeler se penchent dans leurs contributions respectives sur la notion de « fiction » que les dispositifs d’écriture d’Éric Chauvier permettent précisément de penser comme réponse à cette crise à la fois de l’expérience et du langage. Sophie Jaussi la met, quant à elle, à l’épreuve d’une expérience critique particulière : celle de la lectrice, du lecteur des fictions d’Éric Chauvier. Marc-Henry Soulet montre enfin que ce travail de et sur la fiction d’une « enquête fictionnelle » n’est justement pas, chez Chauvier, une sortie de l’anthropologie, mais au contraire une confrontation avec les « contradictions internes » de sa discipline.

Pour conclure, la parole est à Éric Chauvier lui-même et à son éditeur, Gérard Berréby, qui reviennnent dans les entretiens qu’ils ont bien voulu nous accorder sur la genèse d’une aventure critique majeure de notre époque.



Sommaire :



Peter Frei & Thomas Hunkeler



Introduction



Laurent Demanze



Entre littérature et anthropologie : la “raison littéraire” d’Éric Chauvier



Jean-Pierre Bertrand & François Provenzano



Crises : expérience, langage et littérature



Peter Frei



Comment écrire (dans) son temps ? Laura d’Éric Chauvier ou ce que peut une fiction



Julia Gelshorn & Thomas Hunkeler



Les fictions défamiliarisantes d’Éric Chauvier



Sophie Jaussi



Chauvier unheimlich. Du langage à double foyer



Marc-Henry Soulet



Pousser le curseur. L’enquête fictionnelle chez Éric Chauvier



Peter Frei & Thomas Hunkeler



Une littérature d’enquête. Entretien avec Éric Chauvier



Thomas Hunkeler



« Tout ce qui est intime nous est étranger ». Entretien avec Gérard Berréby, directeur des Éditions Allia