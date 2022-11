Michèle Monte (dir.), Germain Nouveau l'insaisissable

Le centenaire de Germain Nouveau (1851-1920), né et mort à Pourrières (Var), a été célébré -- avec un léger retard dû à la pandémie -- par un colloque à Toulon et une exposition à Aix-en-Provence en 2021. Le colloque a réuni des passionnés de Nouveau et des spécialistes de la poésie de la fin du XIXe siècle. Le livre qui en est issu rassemble quinze études qui éclairent certains aspects de la vie de ce poète encore trop méconnu et mettent en lumière l’intérêt de son œuvre multiforme, inventive, en constant renouvellement, où l’amour tour à tour mystique et charnel s’allie parfois au plus haut lyrisme et d’autres fois à un humour qui bouscule toutes les conventions.

Sommaire :

Anthony Piana : « Une place à trouver »



François Proia : Villes et voyages



Guillaume Zeller : Floréal ou Germain Nouveau vu par Léonce de Larmandie



Cyrille Lhermelier : Germain Nouveau et sa famille : ruptures et fidélités



Jean-Philippe de Wind et Pascale Vandegeerde : Le corpus des premiers vers



Eddie Breuil : L’architecture de La Doctrine de l’Amour



Antoine Piantoni : « Le plafond s’effondre en fleurs idéales » : Germain Nouveau prosateur



Daniel Bilous : « Au fond du reconnu pour trouver du Nouveau ». Parodies et détournements chez Nouveau



Richard Renault : Le traitement automatique de la métrique de Germain Nouveau



Alain Chevrier : Les fantaisies métriques de Germain Nouveau



Marc Dominicy : Une poétique de l’instabilité : « Le Portrait » (Valentines)



Michèle Monte : Scène énonciative et rhétorique dans La Doctrine de l’Amour : cohérence et originalité



Stéphanie Thonnerieux : Énonciation et genre poétique dans les Valentines : pertinence et impertinence lyriques



Amandine Cyprès : Des Valentines aux Fantaisistes : petit itinéraire burlesque et ironique



Michèle Gorenc : Humilis, poète errant. Léon Vérane célèbre Germain Nouveau

Pour se procurer l’ouvrage, envoyer un chèque de 15 € + frais de port (8 € en France) à l’ordre de l’agence comptable de l’Université de Toulon à :

Mme Dalmasso Cécile

Gestionnaire financière

Direction de le Recherche et des Projets

Université de Toulon

campus de La Garde

CS 60584

83041 Toulon Cedex 9

poste : 04.94.14.27.03

mail : dalmasso@univ-tln.fr