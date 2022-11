Jean-François Poisson-Gueffier, Paul Claudel et le latin

La profusion de fragments latins dans l’œuvre de Claudel est éminemment liée à sa lecture de la Vulgate. Le latin de saint Jérôme colore chaque page de son œuvre, établissant un dialogue serré, un « corps à corps » avec l’écriture du poète. Cela étant, l’influence déterminante de la Vulgate voile la pluralité des latins auxquels il puise (classique, théologique, biblique, décadent et médiolatin) et plus encore des formes que revêt la langue dans son écriture : latin macaronique et latinismes en élargissent les frontières, montrant que ces latins ne forment pas seulement la langue de prédilection d’un poète empreint de mysticisme, mais relèvent d’affinités électives et plurielles, entre immuabilité du dogme et dynamisme de la parole vive.

Sommaire

Introduction

Chapitre 1. Inventio. Le latin comme incitation à l’écriture.

1. Litteræ autem sunt indices rerum, signa uerborum

a. Principes d’étymologie claudélienne

b. Le signe claudélien

c. Les langues-sœurs. Latin, grec, français

2. Amplificatio

a. Le latin « à méditer »

b. Le latin « à développer »

c. « Paul Claudel interroge », « Paul Claudel répond »

3. Loquerisne linguam latinam ?

a. « Je m’aperçois que je parle latin »

b. Le « latin sous-jacent »

c. Les « accords de ton »

Chapitre 2. Dispositio. Les modes d’intégration du latin

1. Disjecta membra

a. Allusion

b. Citation

c. Calque et décalque

2. Poétique de la lecture

a. Le défi du code switching

b. Le souffle continu

c. Latin et français ou l’illusion du dédoublement

Chapitre 3. Elocutio. Le latin au-delà du son et du sens.

1. L’éloge et le blâme



a. Éloge du latin classique

b. Éloge de la Vulgate

c. « Toutes les traductions françaises sont détestables »

2. Le latin, entre carnaval et liturgie.

a. L’exultation comique

b. L’élévation spirituelle

c. Le latin comme force de désorientation

Chapitre 4. Actio. Le latin comme langue de la parole efficace

1. Le latin inintelligible à l’esprit

a. Le « latin tout blanc »

b. Latin, chœurs et orchestre ou l’écueil de la perception

c. Le latin intelligible au coeur

2. L’évangélisation par le latin

a. Le latin, langue de la totalité

b. Une école d’énergie

c. Claudel hymnode

Chapitre 5. Memoria. Le latin comme lieu de préservation d’un monde

1. Réminiscence et « souvenir circulaire »

a. Le cercle scolaire

b. Le cercle intime

c. Le cercle sacré (manducatio spiritualis et gustatio)

2. Delenda est lingua romana ?

a. La mémoire en péril

b. La mémoire de la littérature latine tardive et protomédiévale

c. Le latin liturgique, mémoire du latin classique

3. Latin et monde moderne

a. « Perdidisti omnem memoriam eorum ? »

b. La question de la langue

c. La langue latine comme dépassement des apories

Conclusion

Bibliographie

Index des principales œuvres de Paul Claudel citées

Index des auteurs antiques et médiévaux

Index des auteurs et critiques modernes et contemporains

Table des matières