R. Battiston, N. Dziub et A. Voegele (dir.), « Amitiés vives » : littérature et amitié dans les correspondances d'écrivains

Qu'est-ce ce qui fait la spécificité de l’amitié telle qu’elle se construit dans les lettres d’écrivains à partir de l’âge romantique ? Si les correspondances amicales d’écrivains ne sont pas que littérature, quelles sont les spécificités des amitiés épistolaires d’écrivains ? Quel ami se dévoile dans les lettres échangées entre épistoliers écrivains? Jamais offerte ou providentielle, l’amitié est ce que les amis qu’elle lie en font – et la correspondance littéraire est l’un des plus féconds laboratoires en la matière. C’est bien l’amitié en train de se construire et de se nourrir dans la correspondance, l’amitié vive et vivante entretenue par des écrivains et artistes, que les auteurs du présent volume ont voulu étudier.

Introduction

Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele

Première partie : Une question de posture littéraire ? L'amitié épistolaire entre les sexes

Relations épistolaires asymétriques. Bettina von Arnim et Goethe, Ewelina Hanska et Balzac, Louise Colet et Flaubert

Luís Carlos Pimenta Gonçalves

« Ces chants ont brisé l'écorce de mon cœur ». L'amitié littéraire entre Luise Hensel et Clemens Brentano

Sabine Gruber

L'amitié, « une vie dans la vie » : la correspondance entre Astolphe de Custine et Rahel Varnhagen von Ense

Bénédicte Elie

Partie II. L'écrivain et son double épistolaire ? Amitiés interculturelles et interdisciplinaires

Idéalisme et modernité : l’amitié entre Stefan Zweig et le graveur Frans Masereel

Sikander Singh

De la correspondance à l’œuvre : Hermann Hesse et son psychanalyste Josef Bernhard Lang

Carole Martin

« Croyez à mon amitié vivante » : André Gide et Ernst Robert Curtius

Paola Codazzi

L’autre Fédor : Gide et son ami Rosenberg

Nikol Dziub

Partie III. Des amitiés à conquérir ? Des correspondances d’écrivains en situation

« Je suis profondément heureux que vous soyez mon ami ». L’amitié homo-littéraire de Georges Eekhoud et Jacob Israël de Haan

Michael Rosenfeld

L’amitié épistolaire à l’épreuve de la guerre : l’échange entre « Letter from a Soldier » de Goronwy Rees et « Letter from a Civilian » de Cyril Connolly

Jean-Christophe Murat

Les amitiés épistolaires d’Henri Pourrat au-delà du rideau de fer : Jan Cep et Suzanne Renaud

Jan Zatloukal

La correspondance Ponge-Camus : l’amitié à l’œuvre ?

Pauline Flepp

Partie IV. D’égal à égal ? L’amitié dans les correspondances littéraires

Les liaisons propices : le groupe des poètes fantaisistes au prisme de sa correspondance

Antoine Piantoni

Max Frisch et Uwe Johnson : de l’amitié épistolaire au pas de deux littéraire

Régine Battiston

Un été, deux récits : Scènes d’été et Peau-de-mille-bêtes à la lumière de la correspondance entre Christa Wolf et Sarah Kirsch

Céline Weck

La correspondance Gustave Roud-Georges Nicole : moments d’une chronique de l’impuissance

Jean-Michel Rietsch

Traduire à quatre mains : la correspondance Jaccottet-Ungaretti comme atelier de traduction

Simona Pollicino

Utopie et communauté : la correspondance de Georges Perros et Loránd Gáspár

Jean-Baptiste Bernard

Conclusion

Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele

Index