Traductions et échanges littéraires transnationaux

Zadar (Croatie), 20-22 septembre 2023



Appel à communications



Université de Zadar — Université de Bourgogne (EA 4178 CPTC, Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures)



Les traductions, en tant qu'artefacts sociaux et culturels, ont un impact sur les relations entre les cultures et les littératures, ainsi que sur le développement des systèmes littéraires. La traduction littéraire est liée aux circonstances sociales et politiques et aux politiques culturelles, ce qui signifie que de nombreuses raisons économiques, politiques, culturelles et sociales encouragent la circulation des textes littéraires au-delà de leurs frontières géographiques et culturelles.

L'échange culturel est lié aux relations de pouvoir entre les États-nations et les langues, il est donc inégal et reflète des relations de domination. La mondialisation favorise les échanges culturels, tout en mettant en évidence la domination de la langue anglaise et le fait que l'impérialisme économique s'accompagne souvent d'une hégémonie culturelle.

Les contacts littéraires entre deux cultures reposent sur les traductions. Susan Bassnett (1993, 2002) soutient donc que les études de traduction devraient jouer un rôle clé dans la redéfinition de la discipline de la littérature comparée. Emily Apter (2003, 2006, 2013) partage cet avis et évoque une nouvelle littérature comparée contemporaine basée sur la traduction. Comme le souligne Itamar Even-Zohar (1990), les traductions sont importantes non seulement pour les lecteurs individuels, mais aussi pour l'ensemble du polysystème littéraire, car elles participent activement à sa création en introduisant de nouveaux traits, modèles et techniques de composition. Outre Apter, Bassnett et Even-Zohar, Steiner (1975), Venuti (1995, 2013), Baker (2010), Chevrel (2006), Spivak (2003) et bien d'autres soulignent le lien qui existe entre la traduction et les études comparatives.

La traduction littéraire, faisant partie de l'échange culturel, est impliquée elle aussi dans les relations de pouvoir entre les États-nations et les langues. Les travaux de Pascale Casanova (1999, 2002, 2005, 2015) et de Gisèle Sapiro (2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2020) servent de base pour examiner la circulation de la production littéraire dans un contexte global au-delà des frontières nationales et pour tenter de déterminer comment les relations de pouvoir entre les langues sont maintenues dans le domaine de la traduction littéraire.

L'objectif de cette conférence est de contribuer aux discussions sur les traductions littéraires dans la circulation internationale des livres et des idées. Les organisateurs de ce colloque scientifique international et interdisciplinaire invitent les chercheurs de différentes disciplines (sciences de la littérature, traductologie, sciences culturelles, sociologie, sciences de l'information, sciences du langage...) à contribuer par leurs recherches à l'étude de la traduction littéraire en tant que pratique sociale qui se déroule dans un certain contexte, inséparable des institutions, des relations de pouvoir et des politiques culturelles.

Dans ce qui suit, nous présentons des sujets, des problématiques, des idées et des orientations que nous considérons comme stimulants pour cette conférence (la liste ne prétend pas être exhaustive) :



a. La traduction littéraire et le marché

- la production, la distribution et la réception des traductions littéraires

- l'impact de la mondialisation sur le marché de la littérature traduite

- les traductions littéraires, miroirs des relations économiques et politiques

- la position des traductions littéraires dans certaines maisons d'édition

- la professionnalisation et les conditions de travail des traducteurs littéraires



b. La traduction comme vecteur d'échanges littéraires (culturels)

- les traductions et la création d'un champ littéraire transnational

- la traduction littéraire et les relations asymétriques entre les langues

- la traduction littéraire comme vecteur de relations interculturelles et interlinguistiques

- le rôle des intermédiaires dans les échanges littéraires transnationaux (traducteurs, maisons

d'édition, agents littéraires, éditeurs, chercheurs)

- les traductions comme indicateur des changements dans les échanges interlittéraires

- les traductions comme indicateur de la reconfiguration des échanges littéraires après la chute

du mur de Berlin.



c. La formation des canons littéraires et des cultures nationales

- les traductions et la formation des canons littéraires nationaux

- le rôle de la traduction dans la construction des cultures nationales

- la traduction littéraire et la circulation des idées intellectuelles

- la place de la littérature traduite dans les programmes scolaires

- les éditions bilingues et multilingues de textes littéraires

- la traduction littéraire collaborative

- l'auto-traduction littéraire

- les retraductions



d. Traduction littéraire et institutions

- soutien financier institutionnel à la traduction de textes littéraires (dans le pays et à l'étranger)

- revues littéraires et littérature traduite

- les festivals littéraires et la littérature traduite

- littérature traduite dans les bibliothèques publiques et privées

- les collections de littérature traduite



e. L'avenir de la traduction littéraire

- la littérature traduite et les humanités numériques

- la traduction littéraire et les nouveaux outils numériques

- l'application de l'analyse de réseau à la recherche dans le domaine de la traduction littéraire.



Conférenciers pléniers :

Gisèle Sapiro (EHESS, CNRS)

Zrinka Stahuljak (UCLA)



—

La proposition comprenant un titre, un résumé (jusqu'à 300 mots) et jusqu'à 5 mots-clés, en français ou en anglais (langues de travail) doit être envoyée par courriel à msindici@unizd.hr et à vmiksic@unizd.hr au plus tard le 1er février 2023.



La cotisation s'élève à 100,00 EUR. Le tarif de préinscription est de 80 EUR. Pour les étudiants, la cotisation s'élève à 50 EUR. Les frais de virement bancaire ne sont pas inclus. La cotisation comprend une publication – recueil des résumés, les rafraîchissements pendant les pauses, les événements et un certificat de participation. Les frais d'hébergement et de transport ne sont pas inclus.



Date limite de paiement de la cotisation : le 1er septembre 2023



Dates à retenir :

Soumission des résumés et des mots-clés : le 1er février 2023

Notification : le 1er mars 2023

Inscription et règlement des cotisations : le 1er juin 2023 (inscription anticipée)

Inscription et règlement des cotisations : le 1er septembre 2023

Conférence : 20-22 septembre 2023

Date butoir de soumission des contributions : le 15 décembre 2023



Contacts : msindici@unizd.hr et vmiksic@unizd.hr



Comité d’organisation :

Mirna Sindičić Sabljo, Université de Zadar

Vanda Mikšić, Université de Zadar

Željka Tonković, Université de Zadar

Dubravka Saulan, Université de Burgogne

Martina Dragija Ivanović, Université de Zadar



Bibliographie :

Apter, E. 2003. « Global Translation. The Invention of Comparative Literature ». Critical Inquiry, 29, 2, 253-281.

Apter, E. 2006. The Translation Zone. A New Comparative Literature. Princeton University Press: New Jersey.

Apter, E. 2013. Against World Literature. On the Politics of Untranslability. Verso: New York.

Baker, M. 2010. Translation Studies. Routledge: New York.

Bassnett, S. 1993. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell.

Bassnett, S. 2002. Translation Studies. Routledge: New York/London.

Casanova, P. 1999. La République mondiale des lettres. Seuil: Paris.

Casanova, P. 2002. « Consécration et accumulation de capital littéraire. La traduction comme échange inégal », ARSS, 144, 7-20.

Casanova, P. et al. 2005. Où est la littérature mondiale ? Presses Universitaires de Vincennes: Paris.

Casanova, P. 2015. La langue mondiale. Traduction et domination. Seuil: Paris.

Chevrel, Y. 2006. « La lecture des oeuvres littéraires en traduction: quelques propositions ». L'Information littéraire, 58, 1, 50-57.

Even-Zohar, I. 1990. « The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem Source ». Poetics Today, 11, 1, 45–51.

Sapiro, G. 2008. « Translation and the Field of Publishing: A Commentary on Pierre Bourdieu’s ‘A Conservative Revolution in Publishing from a Translation Perspective’ ». Translation Studies, 1, 2, 154-67.

Sapiro, G. (ur.) 2009. Les Contradictions de la globalisation éditoriale. Nouveau Monde: Paris.

Sapiro, G. 2010. « Globalization and cultural diversity in the book market: the case of translations in the US and in France », Poetics, 38, 4, 419-439.

Sapiro, G. 2014. « The Sociology of Translation: A New Research Domain ». A Companion to Translation Studies, ur. S. Bermann, C. Porter, Wiley Blackwell, 82-94.

Sapiro G., Pacouret J., Picaud M. 2015 « Transformations des champs de production culturelle à l’ère de la mondialisation ». Actes de la recherche en sciences sociales, 1-2, 206-207, 4-13.

Sapiro, G. 2016. « How Do Literary Works Cross Borders (or Not)? A Sociological Approach to World Literature ». Journal of World Literature, 1, 81–96.

Sapiro, G. 2020. « The Transnational Literary Field between (Inter)-nationalism and Cosmopolitanism ». Journal of World Literature, 5, 481-504.

Spivak, G. C. 2003. Death of a Discipline. Columbia University Press: New York.

Steiner, G. 1975. After Babel. Oxford University Press: Oxford.

Venuti, L. 1995. The Translator's Invisibility. Routledge: New York.

Venuti, L. 2013. Translation Changes Everything. Routledge: New York.