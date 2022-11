Adrien Cavallaro, L’amour en ruine. Autour d’un poème de La grande Gaîté, d’Aragon

« Livre qui a paru sous le règne d’Elsa, mais qui a commencé avant », La Grande Gaîté donne à lire, selon Aragon, « les poèmes qui sont les plus purement d’ordre émotionnel qu’[il] ai[t] jamais écrits ». C’est que la composition de ce recueil méconnu, publié en 1929, d’une âpreté et d’une virulence sans égales dans l’œuvre d’Aragon, est le témoin direct d’une grave crise amoureuse qui faillit emporter son auteur à Venise en 1928.

Après un ensemble de poèmes où Aragon tire à boulets rouges contre le monde des « anciens combattants » et des « flaireurs de bidet » de l’entre-deux-guerres, la « contre-poésie » de La Grande Gaîté investit la grande lyrique amoureuse, dont, par son titre même, « Poème à crier dans les ruines » se réapproprie la tradition, en prenant les accents du désespoir le plus cru. « Tous deux crachons tous deux / Sur ce que nous avons aimé tous deux » : c’est par ces vers blasphématoires qu’il débute, se livrant à des expérimentations d’une grande originalité.

Comprendre les modulations de ce ton si particulier de l’amour en ruine, en pénétrer les beautés violentes et les paradoxes : telle est l’ambition de cet ouvrage, qui voudrait aussi montrer à l’œuvre un autre Aragon.

—

Adrien Cavallaro est maître de conférences en littérature française à l’université Grenoble Alpes. Spécialiste de la poésie des XIXe et XXe siècles, il a consacré un livre à la réception rimbaldienne (Rimbaud et le rimbaldisme. XIXe-XXe siècles, Hermann, 2019) et codirigé le Dictionnaire Rimbaud (Classiques Garnier, 2021). Il a également contribué à éditer dans la « Bibliothèque de la Pléiade » les Œuvres de Victor Segalen (2020). Sur Aragon, il est l’auteur de plusieurs articles, et il a dirigé un numéro de la Revue des sciences humaines, Aragon polémiste(juillet-septembre 2021).