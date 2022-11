Louise Mai et Luc Vigier (dir.), Cahiers Aragon, n°3

« Une marée dans ses yeux gris monte et submerge la raison sur ses derniers galets, au pied d’une falaise. Les voilà livrés au délire, ces yeux devenus aveugles à ce qui n’est pas le chemin de l’amour. Est-ce l’amour, ce sentiment de fatalité, où rien ne reste des personnes, où elle accède pourtant par ce qu’elle éprouve de particulier dans un être, un geste qu’il a, familier, une intonation ou quelque qualité encore plus fugitive ? »

Louis Aragon



Issu de deux journées d'études organisées par l'équipe Aragon de l'ITEM, le numéro 3 des Cahiers Aragon vise à mettre en lumière un pan de l’œuvre aragonienne encore peu exploré, celui consacré au désir, à son écriture, et à la pensée qui la soutient. Bien loin de célébrer comme certains de ses contemporains les pouvoirs transcendants de l’éros de manière univoque, l’écriture de la sexualité constitue avant tout chez Aragon le lieu d’un paradoxe et d’un conflit. L’érotisme – ce « champ de réflexions amères » – devient alors la source d’une pensée poétique, linguistique, philosophique et politique originale, que les textes et créations de ces Cahiers tentent de restituer.



Ce numéro se divise en trois catégories : œuvre, lectures, création.

Sommaire

Louise Mai – « Des gestes purs de la séduction » : Aragon et l’écriture du désir



Oeuvre

Daniel Bougnoux – Quel « champ de réflexions amères » ?

Fernand Salzmann – Dire le sexe : quels enjeux pour le sujet aragonien ?



Lectures

Sandra Poujat – Le langage comme « péché de bouche » : obscénité et morale langagière dans le Con d’Irène et les Aventures de Jean-Foutre La Bite d’Aragon

Alain Trouvé – Aragon érotique : a-pensée et jeu littéraire

Adrien Cavallaro – Les abîmes sexuels de la Grande Gaîté

Corentin Le Duff – L’érotisme de la nuque féminine dans le Monde réel d’Aragon : actualisation et remise en cause éthique d’un topos litttéraire



Création

Jean-Christophe Legendre – Cartographie de la pornérosphère Aragon (douze dessins)



Iconographie

Virginia Tentindo – Minimes innocences 1. Labyrinthe lièvre des jours 2. Lièvre des jours entrée 3. Danseuse spirale 4. Chat d’octobre 5. Lièvre des jours sortie



Direction de rédaction : Louise Mai et Luc Vigier



Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre et de la région Bourgogne-Franche-Comté.