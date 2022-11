Le Manifeste s’éclate. Révolutions contemporaines du manifeste artistique et littéraire, entre théorie et pratique (Université Paris Cité)

Colloque organisé par Camille Bloomfield, Jean-Marc Baud, Viviana Birolli, Mette Ruiz, Audrey Ziane.

Les 24-25 novembre 2022

Grands Moulins – Halle aux Farines (Salle 064 E et à BétonSalon)

Esplanade Pierre Vidal-Naquet – Paris 13e

Jeudi 24 novembre 2022



9h > Ouverture du colloque : Présentation du colloque & du projet Manart

Camille Bloomfield (Université Paris-Cité, CERILAC / PLEIADE) & Mette Ruiz (Université de Dalécarlie, Suède)



Panel > Nouvelles tendances, nouvelles formes : mises au point théoriques et réflexives



9h30 > "Manifeste, manifestes : reculons pour mieux sauter", Viviana Birolli (Université Paris 1 – Panthéon- Sorbonne, HiCSA)



10h > "Ethnographier le manifeste : polyphonie et assertivité", Arsène Caens (EHESS, Lier-Fyt)



10h30 > Discussion suivie d’une pause café



11h > "Zanzibar, Perpendiculaire, Hétérotrophes, Inculte... : stratégies manifestaires chez quelques collectifs littéraires contemporains ", Jean-Marc Baud (Université Sorbonne Paris Nord, PLEIADE)



11h30 > "Formes et genres du manifeste littéraire et artistique d’Afrique subsaharienne francophone" , Laude Ngadi Maissa (Université de Lausanne)



12h > "Manifeste erroriste : présentation & action" , Stéphane Nowak Papantoniou (chercheur erroriste)



12h30 > Déjeuner



Panel > Anthologies & manifestes de commande



14h > Entretien avec Jessica Lack (critique d’art, Cambridge) autour de l’anthologie Why Are We "Artists"? 100 World Art Manifestos (2021), animé par Viviana Birolli (Université Paris I, HICSA)



14h30 > Table ronde sur les anthologies de manifeste, en présence de :

- Isabelle Pluta (Université de Lausanne, Centre d’études théâtrale et Groupe de recherche Nucleus), à propos du projet d’anthologie Scènes numériques. Digital Stages (PUR, 2022)

- Laurent Cauwet (éditeur d’Al Dante/Presses du réel), à propos de son anthologie Manifesten, un roman des avant-gardes (à paraître)

- Pierre Vinclair (poète & éditeur) : à propos du dossier « L’agencement des mobiles (manifestes) », dans le n°179-180 de la revue Po&sie



16 h > Pause-café



16 h 15 > Entretien avec Julien d’Abrigeon & Gilles Cabut (Boxon), animé par Jean-Marc Baud et Camille Bloomfield



17 h > Clôture de la journée



17h30-19 h > Soirée de performances à la galerie d’art Bétonsalon :

- Lecture chorale du Manifeste du Nous (Les Venterniers, mars 2022), Mélanie Leblanc

- Anti-CV ; proposition pour un manifeste (performance), Cabaret Courant faible (Isabelle Vicherat, Elise Vandewalle, Nicolas Guillemin)

- Lecture-performance, Julien d’Abrigeon et Gilles Cabut



Vendredi 25 novembre 2022



9h > Ouverture de la journée par Audrey Ziane



Panel > Réalismes d’aujourd’hui : réception et extension d’un mouvement



9 h 15 > "Le déjeuner sous l’herbe (Spoerri, 23.04.1983) ou l’enterrement du Nouveau Réalisme", Bernard Müller (Ecole supérieure d’Art, Avignon)



9 h 45 > "Entre les lignes du Nouveau Réalisme", conversation entre Antje Kramer-Mallordy (Université Rennes 2 / Archives de la critique d’art) et Bernard Müller (Ecole supérieure d’Art, Avignon)



10 h 15 > Discussion et petite pause-café



Panel > Le manifeste à travers les arts



10 h 45 > "Le manifeste littéraire au XXIe siècle : un genre en quête d’auteurs", Anna Krykun (Université de Tours, EA Interactions culturelles et discursives)



11 h 15 > "Le manifeste en danse en France et en Italie : entre corps et parole", Elena Cervellati (Alma Mater Studiorum- Université de Bologne)



11 h 45 > "Éducation ou dogme ? Le manifeste en design graphique à l’épreuve de l’école" , Léonore Conte (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, AIAC)



12 h 30 > Pause déjeuner



14 h > "Magnum/Antoine d’Agata Manifeste : débat par catalogues interposés", Clara Bouveresse (Université d’Evry/Paris Saclay, SLAM)



14 h 30 > "Le cinéma corporel de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki", Amanda Robles (réalisatrice, associée à l’Université Toulouse Jean Jaurès - LARA-SEPPIA)



15 h > Pause-café



Panel > Du manifeste à l’œuvre : paroles d’artistes



15 h 15 > Cabaret courant faible, discussion avec Audrey Ziane sur le manifeste « social », et la proposition d’anti-CV



15 h 45 > Performance du poème dramatique La Mante, œuvre-manifeste du Théâtre des Grands Bois, puis discussion avec Chloé Kaïmakian et Jonathan Rousseau (Compagnie des Grands Bois)



16 h 45 > discussion finale, conclusion des travaux.