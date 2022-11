N° 44.2 Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada (TRIC/RTAC)

Appel à contributions pour le n° 44.2 Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada

Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada (TRIC/RTAC) sollicite des articles et des textes de forum pour son numéro de l’automne 2023. TRIC/RTAC est la seule revue canadienne arbitrée qui se consacre au théâtre canadien et québécois dans les deux langues officielles et qui soutient les recherches relatives au théâtre et aux cultures de performance autochtones.



Nous sollicitons des contributions inédites en français et en anglais pour les deux sections de la revue :



1) Des articles (6000-8000 mots) qui font appel à diverses approches critiques, théoriques ou de recherche-création appliquées à l’étude du théâtre et de la performance. Les soumissions seront évaluées par au moins deux personnes qui ont une expertise dans le domaine ou la méthodologie du texte proposé. À remettre le 15 janvier 2023.



2) Des textes de la section Forum (3000-5000 mots) qui sont réservés aux exposés de principes, aux commentaires sur des enjeux d’intérêt pour la revue, aux renseignements sur des projets anciens ou nouveaux et aux notes de recherche. Les soumissions seront relues par le comité éditorial. À remettre le 1er février 2023.



Le TRIC/RTAC publie des articles inédits portant sur des comédien·nes, dramaturges, metteur·euses en scène, concepteur·rices, compagnies et bâtiments théâtraux, genres théâtraux, festivals et autres spectacles de grande envergure, ainsi que des analyses théoriques portant sur des œuvres dramatiques et des textes de spectacle. En outre, la revue contribue activement à élargir les paramètres de la recherche théâtrale au Canada par son engagement dans la recherche multi- et interdisciplinaire, l’étude de groupes culturels précis et les échanges interculturels, l’analyse de technologies novatrices dans le domaine du design et de la performance au Canada, et l’exploration de la théâtralité et de la performativité au-delà des contextes traditionnels du théâtre et de l’art dramatique. S’inspirant de l’émergence récente des études de performance en tant que discipline connexe d’envergure, la revue encourage les soumissions qui traitent de sujets tels que la performance au quotidien, la performativité raciale, de genre, de classe ou d’autres catégories identitaires, ainsi que la performance nationale ou communautaire à travers des actions ou des spectacles publics.



Si vous êtes chercheur·euse ou artiste émergent·e ou alors vous êtes visé·e par l’équité et vous souhaitez un accompagnement pour formuler une proposition d’article ou de dossier thématique, veuillez communiquer avec la rédactrice adjointe (sensibilisation), Selena Couture (couture2@ualberta.ca), pour prendre rendez-vous.



La date limite pour les articles complets est le 15 janvier 2023 et les textes de forum seront reçus jusqu’au 1er février 2023 afin d’être admissibles pour une parution dans notre numéro pour l'automne 2023.



Les manuscrits complets sont rédigés à double interligne suivant le protocole Le Guide du rédacteur dans les Clés de la rédaction. Ils doivent être accompagnés d’un résumé et d’une brève notice biographique (75 mots).



Pour plus d’informations sur les modalités de soumission d’articles et d’abonnement, consultez notre site web : https://www.utpjournals.press/journals/tric/submissions