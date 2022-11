Revue thaêtre : « Document-matériau », dir. Marion Boudier et Chloé Déchery

Intitulé « Document-matériau », le dernier chantier de la revue thaêtre coordonné par Marion Boudier et Chloé Déchery vient de paraître.



De quelle(s) crise(s) ou réinvention(s) le document est-il le vecteur ou le symptôme sur les scènes d’aujourd’hui ? Quels en sont les usages sensibles, plastiques et critiques, non seulement chez les auteur·rices et metteur·ses en scène, mais aussi les dramaturges, interprètes, scénographes et créateur·rices sonores ? Quels effets et quels affects produit-il ? Telles sont quelques-unes des questions que pose ce chantier en recourant à de multiples formats – article génétique, partition de performance, entretien… – et en faisant du document le centre de la réflexion comme du travail éditorial.

SOMMAIRE

Avant-propos

Marion Boudier et Chloé Déchery

I. PENSER LE DOCUMENT

There are alterna(rra)tives !

Faire document en commun pour défaire l’histoire comme une

Camille Louis

Entre performance et document, l’archive comme dispositif d’insistance. Un extrait de Mother Archive

Éric Méchoulan

« Que cette pensée, j’arrive à la faire danser. »

Retour sur la trilogie terrestre

Entretien avec Frédérique Aït-Touati et Duncan Evennou



II. RÉACTIVER LE DOCUMENT



Performer l’archive comme une contrainte

Petite archéologie des gestes mis en jeu dans l’atelier « Danser l’archive – Le Sacre du printemps » mené par Julie Salgues

Aurore Després

Faire théâtre de la Saint-Barthélemy

Retour sur une expérience pédagogique

Charlotte Bouteille



Réactiver Sarah Bernhardt

Conférence-démonstration

Tomas Gonzalez et Anne Pellois



III. JOUER LE DOCUMENT



Théâtre document[aire] : jouer des faits réels

Tom Cantrell



L’Encyclopédie de la parole : du document à sa performance

Marion Boudier et Nicolas Rollet



Ce que le document fait à l’acteur·rice

Extraits d’une enquête en cours

Loup Balthazar

Nicolas Bouchaud

Romain David

Emmanuelle Lafon



IV. REMATÉRIALISER LE DOCUMENT



Archives et traces coloniales

Dispositifs de déplacement dans Erratum, protocole de performance in situ

Ross Louis



« The next document in your box is… »

Présentation et manipulation des archives dans The Search for Power de Tania El Khoury

Marion Boudier



« Il faut trahir le document. »

Retour sur la trilogie terrestre

Entretien avec Patrick Laffont de Lojo