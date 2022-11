Fabula s'agrandit : une nouvelle collection vient rejoindre les trois collections historiques des "Colloques en ligne". Baptisée "Le Fond de l'air : idéologie, engagement, réception", elle accueillera des publications qui envisagent la littérature dans sa dimension politique et sociologique et qui portent une attention particulière aux conditions de création et de réception des œuvres. La collection "Le fond de l'air" est confiée à une toute nouvelle équipe : Vincent Berthelier, Jean-Christophe Corrado, Esther Demoulin, Marco Doudin, Agathe Giraud, Antoine Poisson, Grégoire Tavernier, Violaine Vielmas, Marie Vigy. Ce comité de rédaction répond à l'adresse collective lefonddelair@fabula.org, et sera heureux de lire dès maintenant vos propositions, qu'il s'agisse d'événements en cours de préparation ou ayant eu lieu récemment.