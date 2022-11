Illustrer les contes de Perrault. Utpictura18 revue Rubriques

Illustrer les contes de Perrault

https://utpictura18.univ-amu.fr/rubriques



Numéro coordonné par :

Olivier Leplatre, Université Jean Moulin-Lyon3, IRHIM



Comité scientifique :



Floriane Daguisé, Université de Rouen

Anne Defrance, Université Bordeaux Montaigne

Aurélia Gaillard, Université Bordeaux Montaigne

Ute Heidmann, Université de Lausanne

Volker Schröder, Université de Princeton

Benoît Tane, Université Toulouse-Le Mirail

Myriam Tsimbidy, Université Bordeaux Montaigne





Illustrer les contes de Perrault



La situation de l’illustration des contes de Perrault semble paradoxale. Le conte, en effet, suscite naturellement l’image dans l’esprit de son lecteur, et, du reste, le manuscrit calligraphié de 1695 confirme ce lien apparemment indissoluble entre les récits et leurs traductions visuelles : les histoires y sont accompagnées de beaux dessins gouachés, reproduits en vignettes gravées par Clouzier dans la première édition de 1697. Cependant, le catalogue iconographique des contes de Perrault n’est pas si abondant, du moins sous l’Ancien Régime. Malgré l’édition illustrée par Jacques de Sève (1742) et la grande entreprise éditoriale du Cabinet des fées, il faut attendre le XIXe siècle, pour que soient exploitées, à grande échelle, les virtualités d’images recélées dans le conte et développées par les artistes. Depuis, dans son sillage et en amplifiant le phénomène par la multiplicité des techniques et des supports (albums jeunesse, bandes-dessinées, films, spots publicitaires, affiches…), l’on n’a cessé de reprendre et de renouveler la visualisation des contes de Perrault, retrouvant ainsi, pour le démultiplier, l’agencement sémiologique originaire du manuscrit.



Histoire et généalogie de l’illustration des contes de Perrault



S’intéresser aux illustrations des contes réclame de dresser l’état des lieux historique de leur mise en image, de déterminer des étapes et de mettre au jour des logiques : logiques créatrices mais éditoriales d’abord, de publicité, de diffusion voire de patrimonialisation de l’œuvre de Perrault et, à travers elle, du genre même du conte, parallèlement à sa réception dans le champ littéraire, selon la diversité de ses publics. L’accroissement considérable des illustrations, marquées par l’apport de Gustave Doré et des productions de l’édition romantique, nous conduit à réfléchir sur la part prise par les images dans la fabrique collective d’une mémoire des récits de Perrault, en France comme à l’étranger.

Comme l’attestent le manuscrit de 1695 et le soin apporté à la qualité des vignettes, à l’ouverture du recueil et à l’orée des histoires, les contes paraissent chez Perrault accompagnés de figures, apparemment indispensables à la stratégie de réappropriation du matériau littéraire et folklorique. A l’instar des fables de La Fontaine, elles aussi nées en images, ce dispositif invite le lecteur à comprendre le besoin d’images attaché au conte, à mesurer ce que les illustrations, foyers d’interprétation, apportent à la lecture et à la signification des récits comme à la définition du genre.



Construction d’une mémoire et stratégies de reprise



Le geste illustratif, en cela symétrique de l’acte d’écrire, se situe au croisement de ressources antérieures qu’il fait affleurer, varie ou transforme. Les illustrateurs entretiennent la mémoire iconographique, des contes. Ils reprennent parfois les images de éditions antérieures, en les citant, en les transformant, en les rectifiant voire en les parodiant. Mais il arrive aussi qu’ils se démarquent de cet héritage visuel en inventant leurs propres parcours dans l’œuvre. Des comparaisons entre les images au fil des siècle, attachées notamment à telle ou telle scène, aideront à explorer le travail de cette mémoire intericonique vivante. Outre les illustrations passées, cette appropriation s’enrichit de l’apport d’autres modes de figuration, révélateurs de chaque époque ou, parfois, résolument anachroniques : celles de la Shoah, par exemple, qui, pour Sarah Moon, sourdent du Petit chaperon rouge (1983). Ces images palimpsestes, mémoratives, hybrides continuent de faire vivre les récits ; elles rappellent le caractère immémorial des contes comme la leçon qu’ils offrent pour tout présent.

Sur le plan de l’invention, le processus illustratif dépend, on le sait, de choix faits de préférences et de renoncements. Qu’en est-il des images créées à partir des textes de Perrault ? Quel aspect du récit s’attachent-elles à souligner ou au contraire à occulter ou à détourner ? Quel cadrage obtiennent-elles, et pour quelle lecture (morale, esthétique…) ? Sur quelle scène, sur quel détail, sur quel signe fondent-elle leur transposition ? Engagent-elles avec le texte une forme de rivalité qui aboutit à une fabulation visuelle autonome ? Ou, au contraire, nouent-elles avec lui une étroite dépendance ? Comment rendre en images la part de mystère et d’indicible des récits, comment parvenir à transposer le travail du fantasme à l’œuvre dans les histoires, à en graver la force de saisissement ou à laisser flotter sa puissance d’évocation ? La nature même des contes de Perrault en font un objet particulièrement stimulant pour évaluer les degrés d’intermédialité entre textes et images : économiques du point de vue générique, esthétiquement mêlés, fortement symboliques en même temps que proches du « réel », ils ouvrent toutes sortes de possibilités graphiques.

Selon les éditions et les conditions de production de l’illustration, une seule image, emblématisante, a pu fixer la mémoire des fictions de Perrault, à des emplacements divers, isolés ou graphiquement intégrés au texte ; ailleurs, une série, diversement fournie, scande la lecture et trame un certain continuum visuel, jusqu’à absorber les récits ou largement les déborder. Cette plus ou moins grande profusion des images modifie l’approche que le lecteur est appelé à avoir du texte ; elle engage des processus de relectures voire de réécritures croisées : du texte par l’image, de l’image par le texte, et des images entre elles quand, agencées en séries, elles fabriquent leur propre « film » ou leur propre dramaturgie visuelle.



Parasitages, greffes, figurabilité



Il conviendra encore de s’interroger sur les phénomènes de parasitages et de greffes qui, en vue de l’illustration, associent au texte de Perrault d’autres textes du corpus féerique. En de multiples occasions, les images continuent de réinventer la matière des contes et, à partir du XXe siècle notamment, de mêler aux histoires de Perrault d’autres versions connues, à commencer par celles enregistrées par les frères Grimm ; on ne négligera pas non plus les cas où, cherchant à illustrer telle variante des Grimm par exemple, c’est au texte de Perrault, comme au substrat d’un inconscient mémoriel, que reviennent en partie les images.

On pourra encore ouvrir le dossier aux illustrations des réécritures, celles de Grégoire Solotareff, d’Yvan Pommaux ou d’Anthony Browne ou même de Warja Lavater qui, en supprimant les récits, a pratiqué une forme de réécriture au degré zéro.

C’est enfin sur la figurabilité des contes de Perrault que le présent numéro souhaiterait se pencher : comment un même texte, de quelques pages à peine, peut-il tout à la fois être réduit au minimalisme graphique des adaptations symbolisées de Warja Lavater et se prêter à l’extension cinématographique du Peau d’Ane de Jacques Demy ? Il s’agira de voir ce qui, dans la fiction, encourage ces modulations plastiques extrêmes et ce que les images révèlent, en elle, de ses tensions profondes.



Iconographie

Les articles pourront renvoyer à toutes les images nécessaires à leur propos et exploiter directement Utpictura18 ou demander l’intégration de nouveaux documents.



Sur Utpictura18 : https://utpictura18.univ-amu.fr/recherche/notices?f%5B0%5D=notice_text_sources%3A4910



Les propositions d’articles (250-300 mots) devront être envoyées, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, avant le 30 janvier 2023 à Olivier Leplatre, olivierleplatre@hotmail.com



Le comité donnera sa réponse avant le 28 février 2023.



Les articles dont les propositions auront été retenues devront nous parvenir avant le 31 août 2023.



Publication prévue à l’automne 2023.



Les contributions pourront être rédigées en français ou en anglais.