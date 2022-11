Migration(s) et déplacement(s) sous l’Ancien Régime (Waterloo, Canada)

XIe journée d’étude de la SOCAR

Société Ontarienne des Chercheuses et Chercheurs en Ancien Régime

Université de Waterloo

12 mai 2023

Migration(s) et déplacement(s) sous l’Ancien Régime

Organisation : Nicolas Hebbinckuys et Guy Poirier (Université de Waterloo, Ontario, Canada)

Si les thématiques en lien avec la notion de migration(s) sont bien présentes dans la littérature contemporaine d’expression française, elles n’apparaissent que plus rarement dans les travaux portant sur l’Ancien Régime. Pourtant, de nombreux phénomènes dont les enjeux portent sur la migration des populations et des individus, mais aussi sur la circulation des idées, des textes, des œuvres d’art, peuvent s’inscrire dans une perspective du mouvement, du passage ou du déplacement. Aussi, les pérégrinations en terre étrangère, la traversée d’un pays ou d’un océan, les expéditions —intérieures ou lointaines—, les déplacements, forcés ou volontaires, constituent autant de motifs qui incarnent la transition d’un espace vers un autre et que nous proposons d’examiner. Qu’ils soient le reflet de dialogues idéologiques ou religieux issus de la poussée du colonialisme ou le résultat d’une quête d’un refuge dans le monde de la première globalisation, ces différents exemples constituent quelques-uns des thèmes que nous analyserons dans le cadre d’une journée d’étude placée sous l’égide de la SOCAR, à l’Université de Waterloo (Ontario, Canada), le 12 mai 2023.



Les propositions de communication qui indiqueront un titre, une affiliation, un résumé (de 250 mots) ainsi qu’une courte biobibliographie (100 mots) sont à envoyer conjointement à Nicolas Hebbinckuys (nicolas.hebbinckuys@uwaterloo.ca) et Guy Poirier (poirier@uwaterloo.ca) avant le 31 décembre 2022.

Dans l’esprit des journées de la SOCAR, il est à noter que les étudiant.e.s de deuxième et de troisième cycle qui souhaiteraient présenter leurs travaux peuvent soumettre une proposition sans lien avec le thème proposé pour intervenir au cours d’une « session libre ».

Il est également possible de présenter un projet qui s’inscrira davantage dans une optique pédagogique ou didactique en lien avec l’Ancien Régime.