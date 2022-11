P. Sardin, K. Germoni & L. Brown (dir.), Le Style de Samuel Beckett au miroir épistolaire 1929-1989.

Collectif

Le Style de Samuel Beckett au miroir épistolaire 1929-1989

Sous la direction de Pascale Sardin, Karine Germoni et Llewellyn Brown

Paris, Classiques Garnier, Carrefour des lettres modernes, 2022

Ce volume étudie le style de Samuel Beckett au miroir de ses lettres en ce qu’elles donnent une idée de l’évolution de son style épistolaire et littéraire. Il s’intéresse à ses propos métastylistiques et à ceux de ses correspondants, ainsi qu’à la parenté stylistique entre les lettres et l’œuvre.

Table des matières