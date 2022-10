Imaginaires littéraires et culturels de la marge : recentrer les périphéries, déconstruire les hégémonies, penser la dissidence (Limoges)

Université de Limoges en collaboration avec Universidad Autónoma de Tlaxcala



(Laboratoires EHIC – EA 1087 et CA-241 Lengua y Literatura Hispanoamericana)



Colloque international



Imaginaires littéraires et culturels de la marge :



recentrer les périphéries, déconstruire les hégémonies, penser la dissidence



Les 28, 29 et 30 Juin 2023

Au cours des dernières décennies, de nouvelles générations d’écrivains ont émergé, dont les œuvres s’éloignent des centres de pouvoir et tentent de mobiliser un panorama plus large et plus riche de la réalité, au point de parvenir à donner forme à un « infini culturel » capable de laisser toute sa place à une culture véritablement planétaire (Westphal, 2019, 2023). Indissociables de cet effort, de nouvelles théories et méthodologies sont apparues et ont proposé une relecture, voire une réécriture, du canon selon d’autres points de vue afin d’exhumer et de réhabiliter les réalités de la marge. « Disloquer les points cardinaux et les mondes ordinaux » (Kadir, 2002, 51), en tant que programme appliqué aux interprétations binaires de l’art et de la littérature du centre ou de la périphérie, implique de faire appel à des axiologies fondées sur l’étude des médiations entre sujets, identités, pratiques et espaces, pour parvenir à leur reterritorialisation (Westphal, 2007, 2016). Cette approche est propice à un réinvestissement identitaire des sociétés selon une conception plurielle, multiple, telle que l’envisage Édouard Glissant s’agissant des « identités rhizomes » (1997, 2009).



Il est cependant important de reconnaître que la problématique des centres et des périphéries n’est pas nouvelle. Les thèmes et objets de représentation éloignés de la norme imposée par le canon font déjà partie de la matière littéraire et artistique, même s’ils n’ont connu de révision que récemment, selon différents angles (identitaire, spatial, de genre, culturel, technologique…). Il s’agit de montrer que leur potentiel de dissidence peut faire l’objet d’approches nouvelles qui, loin du stéréotype, s’intéressent à la traduction des réalités des sociétés contemporaines (Campra, 2019). C’est à partir du décentrement permis par autant de perspectives hétérogènes (Cornejo Polar, 1994) que de nouveaux modes de subjectivation deviennent accessibles (Chaparro Amaya, 2020). Cela permet de concevoir ces manifestations sous le signe du dialogue, de la traduction, offrant la possibilité aux « cultures hybrides » (García Canclini, 1990) de s’enrichir au contact des transferts culturels nourris entre les altérités (Espagne et Werner, 1988 ; Espagne, 1999).



Ainsi, le centre tente traditionnellement de s’imposer comme unique, dans une perspective hégémonique, anthropocentrique, masculine et canonique, oubliant et effaçant les perspectives qu’il est possible de porter sur la réalité depuis les périphéries. Il est également fondamental de remarquer que les imaginaires littéraires et culturels périphériques peuvent répondre à une même dynamique, bien que depuis l’extérieur du centre, ils tendent eux aussi à créer leurs propres centres, plus proches de leurs réalités et de leurs intérêts, reproduisant et pérennisant les relations de pouvoir produites et diffusées à travers la dialectique des centres et des périphéries (Rama, 1984).



Afin d’affaiblir les termes de la relation de domination contenue dans une telle dyade conceptuelle, nous considérons qu’il est crucial de changer les manières dont les deux pôles de cette dialectique se rapportent l’un à l’autre et dialoguent ensemble. Pour cela, l’association rhizomique (Deleuze et Guattari, 1980) des voix plurilingues, des écritures, des identités, des espaces, des lieux, autrement dit une forme de pensée « archipélique » (Glissant, 1996, 43), constitue un outil précieux. Guidant la réflexion proposée dans ce colloque, elle nous permet de repenser leur altérité, et peut-être de briser, ou au moins atténuer, les relations de pouvoir contenues dans les liens qu’entretiennent toujours un centre avec sa périphérie.



Ce colloque se propose par conséquent d’interroger les représentations littéraires et artistiques qui tentent de renouveler l’approche des périphéries, mais aussi des centres, afin d’avancer une révision du canon et d’analyser la notion de « frontière » en général et sous ses déclinaisons diverses (celles du corps, de l’animal humain ou non-humain, de l’identité, de la culture, de l’espace…). La réflexion collective qui le guidera proposera d’examiner et d’établir de nouveaux repères culturels (Sanz Cabrerizo, 2008), capables d’aborder la diversité et la pluralité des sociétés du « Tout-Monde » (Glissant, 1997) que nous partageons. À partir de corpus représentationnels et théoriques appartenant au champ élargi des arts et des sciences humaines, nous nous demanderons, au détour de cette rencontre d’envergure internationale, dans quelle mesure il est possible de repenser les relations situées au cœur des interactions entre centres et périphéries. Cela permettra d’établir de nouveaux repères d’intellection du monde et de ses représentations, saisies au sein de l’« infini culturel » de nos sociétés mondialisées et de la pluralité féconde de leurs « identités-rhizome ».



Organisé en collaboration entre les laboratoires Espaces Humains et Interactions Culturelles (EHIC-EA 1087), de l’Université de Limoges, et du Cuerpo Académico Lengua y Literatura Hispanoamericana (CA-241), de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ce colloque se veut ouvert à la pluralité des approches et des aires culturelles. Le comité d’organisation encourage à ce titre les chercheurs confirmés comme les jeunes chercheurs et doctorants de tous horizons à contribuer à cette réflexion, en espagnol ou en français.



Axes thématiques



- Études postcoloniales, décoloniales et subalternes.

- Études de genre (féminismes, transféminismes, études queer, masculinités/nouvelles masculinités…).

- Études critiques animales.

- Géopoétique, géocritique, cartographie littéraire, écocritique, espaces et frontières (nationales, régionales, culturelles…).

- Espaces et humanités numériques.

- Cultures et imaginaires médiatiques (séries, films/documentaires/courts métrages, jeux vidéo, bande dessinée…).

- Littératures et récits de genre (fantastique, science-fiction, policier, polar, néo-polar, jeunesse…).

- Arts et transgressions (performance, peinture, architecture, sculpture, musique, art corporel, graphisme, espaces urbains, graffiti…).

- Oralités (légendes, contes, chants, épopées, poésie…).



Précisions pour les propositions de communication



L’envoi des propositions de communication se fera à l’adresse suivante et comprendra les éléments cités ci-dessous : colloquemarges2023@gmail.com



- Titre de la communication

- Nom, prénom de l’auteur

- Statut de l’auteur, établissement et équipe de recherche de rattachement

- Résumé bio-bibliographique de l’auteur (6 lignes maximum)

- Résumé de la communication (250 mots maximum)

- Cinq mots-clés



Date limite d’envoi de propositions de participation : 31 janvier 2023.



Évaluation des propositions et délai de réponse estimé du comité : 28 février 2023.



Langues de communication : espagnol ou français.



Précisions pour les communications



Le colloque se déroulera en format hybride, depuis la Faculté des lettres de l’Université de Limoges (France) et en ligne par visioconférence. Il sera toutefois demandé aux communicants résidant en France métropolitaine de s’engager à nous rejoindre sur place, sauf motif exceptionnel.

Les communications auront une durée de 20 minutes maximum.

Les actes de ce colloque feront l’objet d’une publication (ouvrage collectif ou numéro de revue).



Bibliographie critique



CAMPRA, Rosalba. (2019). En los dobleces de la realidad. Exploraciones narrativas. León : Eolas ediciones.



CHAPARRO AMAYA, Adolfo. (2020). Modernidades periféricas. Archivos para la historia conceptual de América Latina. Barcelone : Herder.



CORNEJO POLAR, Antonio. (1994). Escribir en el aire. Ensayos sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas. Lima : Horizonte.



DELEUZE, Gilles et GUATTARI, Félix. (1980). Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux. Paris : Les Éditions de Minuit.



ESPAGNE, Michel et WERNER, Michael (dir.). (1988). Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe-XIXe siècles). Paris : Éditions Recherche sur les civilisations.



ESPAGNE, Michel. (1999). Les Transferts culturels franco-allemands. Paris : PUF.



GARCÍA CANCLINI, Nestor. (1990). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Mexico : Grijalbo.



GLISSANT, Édouard. (1996). Introduction à une Poétique du Divers. Paris : Gallimard.



___. (1997). Traité du Tout-Monde. Poétique IV. Paris : Gallimard.



___. (2009). Philosophie de la Relation. Poésie en étendue. Paris : Gallimard.



KADIR, Djelal. (2002). Puntos cardinales, mundos ordinales, literatura comparada. En J. E. Martínez Fernández et al. (Eds.), Estudios de literatura comparada. Norte y Sur. La sátira. Transferencia y recepción de géneros y formas textuales (43-57). León : Universidad de León. http://hdl.handle.net/10612/9216



RAMA, Angel. (1984). La ciudad letrada. Montevideo : Editorial Arca.



SANZ CABRERIZO, Amelia. (2008). Interculturas/ Transliteraturas. Madrid : Arco Libros.



WESTPHAL, Bertrand. (2007). La Géocritique. Paris : Les Éditions de Minuit.



___. (2016). La Cage des méridiens. Paris : Les Éditions de Minuit.



___. (2019). Atlas des égarements. Paris : Les Éditions de Minuit.



___. (2023). L’Infini culturel. (à paraître).



Comité scientifique



Cécile BERTIN-ELISABETH (Université de Limoges, Espaces Humains et Interactions Culturelles, EHIC – EA 1087)



Alí CALDERÓN (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, CA-216 Literatura y Cultura Mexicana: Tradición y Ruptura)



Philippe COLIN (Université de Limoges, Espaces Humains et Interactions Culturelles, EHIC – EA 1087)



Alma Guadalupe CORONA PÉREZ (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, CA-217 Márgenes al Canon Literario Hispanoamericano)



Till KUHNLE (Université de Limoges, Espaces Humains et Interactions Culturelles, EHIC – EA 1087)



José Oscar LUNA TOLENTINO (Universidad Autónoma de Guerrero, CA-202 Estudio, Significación y Uso del Discurso)



José Antonio MATEOS CASTRO (Universidad Autónoma de Tlaxcala, CA-219 Modernidad y Humanismo)



Odile RICHARD (Université de Limoges, Espaces Humains et Interactions Culturelles, EHIC – EA 1087)



Mónica TORRES TORIJA (Universidad Autónoma de Chihuahua, CA-146 Literatura y Cultura del Norte de México)



Bertrand WESTPHAL (Université de Limoges, Espaces Humains et Interactions Culturelles, EHIC – EA 1087)



Comité organisateur



Julia Isabel EISSA OSORIO – Universidad Autónoma de Tlaxcala



Naomi MOUSSOUNDA KOMBILA – Université de Limoges, EHIC – EA 1087



Nicolas PIEDADE – Université de Limoges, EHIC – EA 1087



CA-241 Lengua y Literatura Hispanoamericana – Universidad Autónoma de Tlaxcala