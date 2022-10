Evagrina Dirtu, Ioana Baciu (dir.), Autour et à travers. În jurul și de-a lungul. Actes du Symposium "Autour et à travers" CRU TUIASI

Le volume rassemble des contributions au symposium « Autour et à travers » organisé par le Centre de Réussite Universitaire de l’Université Technique « Gheorghe Asachi » de Iasi, Roumanie, dans le cadre d’un projet plus ample intitulé Transversal(ité) dans l’Univers(ité), un projet co-financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et Orientale.

Le thème général du volume – circularité et linéarité dans les sciences et les arts, ainsi que dans la compréhension du monde en général – a été censé être approché d’une manière transdisciplinaire et multidisciplinaire, afin d’ouvrir de nouvelles interrogations et pistes de recherche pour les enseignants-chercheurs provenant de domaines divers et différents.

Table des matières :

Cristian UNGUREANU, Despre numere în artele vizuale

Atmane BISSANI, Traces, origine et mémoire. Éléments de déplissage des plis identitaires dans Aya dans les villes d’Abdelwahab Meddeb

Smaranda BUJU, Circularitatea în psihoterapie. O reprezentare a proceselor psihologice complexe

Sânziana CARAMAN, Lorelei CARAMAN, Autour d’un théorème de Brouwer et à travers une poésie de Baudelaire

Daniela DOBOȘ, Analiza lexicală a termenilor tehnici - o competență transversală utilă studenților filierelor tehnice

Olfa BOUASSIDA-SOULI, Rhétorique du mouvement dans le spectacle ElHadhra

Oana JITARU, Roxana BOBU, L’Activité d’enseignement en ligne. Avantages et dilemmes éthiques

Diana GRADU, Cercles brisés du désespoir et de l'amour dans Madame Bovary de Gustave Flaubert

Florentina POPA, Strategia circulară a campaniei de comunicare și relațiile publice

Nina PUȚUNTEAN, Etude comparative de la cyclicité de l’éducation axiologique

Ana COZARI, Abordarea liniară și ciclică a comunicării interculturale la orele de limba și literatura română

Mihaela Iuliana DUDEANU, La « géographie » des textes lecléziens

Evagrina DÎRȚU, Entre temps cyclique et temps linéaire. Temps, littérature, théologie