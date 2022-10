Comment aborder l'étude des minores ? (Chorea 2023)

L’association Cornucopia propose un nouveau séminaire Choréa en 2023, après nos deux dernières années consacrées à notre projet d’anthologie.

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 1er décembre 2022 à site.cornucopia@gmail.com.

Les trois séances auront lieu les samedis en Sorbonne, soit en présentiel (bibliothèque Alazard), soit en distanciel (logiciel Zoom).

Les dates retenues sont le 4 février, le 8 avril et le 27 mai 2023. Chaque séance se construit autour de trois interventions.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la page dédiée au séminaire sur le site www.cornucopia16.com.

Séminaire organisé par Anne-Gaëlle Leterrier Gagliano et Lionel Piettre.

Appel à communications

Dans un article de son carnet de recherche Hypothèses « Canards et vers de sagouin. Genres et auteurs “mineurs” à la Renaissance », ouvert en 2021, Sophie Astier questionne les préjugés qui opacifient encore le rapport de la recherche seiziémiste aux auteurs dits « mineurs »[1]. Elle rappelle par exemple les présupposés poétiques, issus de la tradition du xixe siècle et du romantisme, relevés par Paul Zumthor[2], qui installent une hiérarchie des œuvres à partir des valeurs de sincérité, d’authenticité et d’émotion sensible. De ce fait, les études littéraires se sont plus difficilement emparées de la poésie didactique ou politique par exemple, ou ont longtemps délaissé les vers des grands rhétoriqueurs, au prétexte qu’il s’agissait d’une poésie utilitaire. Ce constat de Sophie Astier quant au premier XVIe siècle peut aussi être étendu à la deuxième partie du siècle : les ombres de Clément Marot et de Maurice Scève laissant ensuite place à l’omniprésence de la production de la Pléiade et quelques-uns de leurs descendants poétiques. Ce parti pris au profit des grands auteurs se relève dans les logiques qui président encore en partie aux choix d’éditions critiques, optant souvent pour une poésie perçue comme plus lyrique, plutôt que pour les plaquettes de circonstance.

Pourtant, lorsque l’on parcourt une œuvre aussi reconnue que Les Regrets de Joachim Du Bellay par exemple, c’est bien aussi l’actualité perdue de ses sonnets qui surprend, ainsi qu’en témoignent les innombrables notes de bas de page explicitant au plus près les événements vécus par le poète afin de rendre à ses vers leur saveur. Par cette reconnaissance de la circonstance comme partie prenante de l’élaboration des œuvres, la recherche revient à frais nouveaux sur ces textes en mettant en lumière la dimension sociale des publications de la Renaissance. Plusieurs travaux récents s’attachent à appréhender ces textes inspirés par les événements et leur richesse à l’exemple de deux colloques tenus en 2018, l’un sur la chanson d’actualité[3], l’autre sur les enjeux de la poétique historique[4]. Par ailleurs, les travaux se multiplient autour des réseaux de sociabilité qui organisent la vie littéraire à la Renaissance. Florence Bonifay a ainsi consacré sa thèse aux réseaux qui se structurent autour de la Pléiade[5] tandis que Frédéric Martin s’est arrêté sur les pièces liminaires[6]. Leurs deux vastes champs d’étude mettent en valeur les faisceaux de relation qui soutiennent la production du temps, ce que traduit leur choix de retranscrire leurs relevés sous forme de bases de données[7]. Ces recherches croisent alors avec bonheur plusieurs approches pour appréhender ces œuvres : les études littéraires dans leur spécificité mais aussi l’histoire du livre, puisque la matérialité des ouvrages devient porteuse de sens et d’indices, et l’histoire pour son analyse des mécanismes événementiels. Ces travaux autour de la sociabilité du temps mettent en valeur les logiques de cercle, circonscrivent des espaces géographiques souvent périphériques mais soucieux d’appartenir aussi à la République des Lettres. On peut prendre l’exemple du cercle de Douai fondé par Antoine de Blondel[8], secondé par Jacques et Jean Louÿs, qui aspirait à être un pôle autant politique que poétique. De ce fait, on peut être tenté de saisir les auteurs « mineurs » comme des satellites de leurs modèles, comme des relais. Frédéric Martin souligne par exemple la surprise de voir se côtoyer dans les paratextes des pièces d’auteurs connus, à côté de vers du cercle amical très proche (un fils, un hobereau local, un cousin… Signant de leurs noms et qualités)[9]. Il explique cette stratégie par un « désir collectif d’urbanité », sur la valeur de la camaraderie littéraire. Pourtant, est-ce que donner une pièce liminaire suffit-il alors à faire de ces personnages des auteurs, voire des poètes (au sens le plus institutionnel qui puisse exister) ? Ne sont-ils pas plutôt des versificateurs, ou plus simplement, plus ironiquement aussi, des « rimailleurs » ?

Les guillemets même qui entourent toutes ces dénominations, ou l’italique de minores, signalent l’ambivalence ressentie aujourd’hui lorsque des études s’arrêtent sur ces auteurs méconnus de la Renaissance. S’ils sont de mauvais auteurs, la recherche littéraire doit-elle s’y arrêter au risque d’un certain relativisme menant à considérer que toute publication vaudrait, également, littérature ? Dans ce type d’approche, la recherche se sert souvent des minores comme des relais d’histoire littéraire. Lorsque l’on parcourt la somme de Marcel Raymond sur L’influence de Ronsard[10], la litanie de noms égrainée permet en retour de souligner les stylèmes propres au Vendômois, tels que perçus par ses contemporains et amplifiés par ses disciples. On retrouve la réflexion d’André Gide dans son Journal, lorsqu’il définit le grand auteur comme celui qui achève une route en impasse, l’asséchant par sa propre œuvre. De ce fait, ces auteurs devraient-ils être appréhendés surtout comme des témoins ou plutôt des amplificateurs ? Au lieu de « mineurs », certains leur attribuent alors le qualificatif de « secondaires » par rapport à ces maîtres mais on revient dans ce cas sur les problématiques propres à ce qui fait d’une œuvre un classique ou non, et à une réflexion sur les critères qui prévalent à l’élaboration des canons[11]. L’un d’entre eux est assurément l’accessibilité des textes : là où les « classiques » sont édités à de multiples reprises, bénéficient d’associations, de travaux érudits régulièrement renouvelés, les minores restent souvent cantonnés à des notices biographiques plus ou moins datées ou à des catalogues. Le cas du Dictionnaire des poètes de Jean Paul Barbier-Mueller est éclairant à cet égard : les volumes parus font alterner, selon la contrainte alphabétique, auteurs célèbres et versificateurs largement inconnus. Au-delà de la richesse informative de ces notices, le propos témoigne aussi d’un goût, celui du collectionneur, pour les vers parcourus et la qualité qui leur est reconnue. Images dites heureuses, rythme des œuvres, jugement sur la versification et la qualité des recueils, de la modernité ou de l’archaïsme des vers… sont autant de critères retenus pour élaborer une certaine catégorisation des poèmes présentés.



Le problème de « minoration » des œuvres, enfin, tient souvent à la place marginale que l’histoire littéraire a longtemps accordée aux genres mineurs, dans un canon largement déterminé par les programmes scolaires et des concours, étonnamment stable depuis le xixe siècle, et qui fait la part belle aux poètes ou à la prose artiste d’un Rabelais ou d’un Montaigne[12]. Le problème est de taille pour la Renaissance, puisque les auteurs du temps n’avaient pas la même notion de la « littérature ». Les études récentes sur Rabelais mettent ainsi l’accent sur les multiples facettes de ses activités : éditeur de traités médicaux, botaniste, épistolier, poète, rédacteur d’almanachs, secrétaire et encomiaste de ses protecteurs et maîtres[13]… Les bonae litterae des humanistes n’étaient pas exactement la littérature, et les litterati n’étaient pas exactement des écrivains ; certains genres se distinguent précisément par leur portée pratique, avec une dimension assumée de conseil : ainsi les traités ou les remontrances, mais aussi l’histoire ou les Mémoires. À cet égard, on a pu définir la littérarité des œuvres renaissantes par la capacité de leurs auteurs à « recycler les divers matériaux du savoir » en les « détournant »[14] : mais ne risque-t-on pas, au rebours, de sous-estimer l’effort de composition, voire la part de jeu que comprennent les textes même qui sont « recyclés » ? Ainsi l’histoire a longtemps été perçue comme une simple matière à « emprunts » pour les Essais de Montaigne, qui pourtant s’est montré sensible non seulement aux faits rapportés, mais aussi au sens de la composition, au jugement politique et à la liberté de ton de ses historiens favoris[15].



On perçoit alors toute la difficulté, et en même temps la nécessité, d’aborder à nouveaux frais ces genres et ces auteurs moins étudiés : témoins de leur temps, de réseaux, de goûts, de modes, ce séminaire veut interroger les différentes façons d’appréhender leur étude. Alors que les nombreuses numérisations des fonds patrimoniaux[16], la mise en place de bases de données ou la floraison de projets anthologiques[17] redonnent accès à ces textes et permet de les mettre en regard, la recherche cherche décidément à s’emparer de ces publications tout en s’interrogeant sur la juste place à leur donner[18]. Ceci amène sans doute une certaine remise en cause du lexique : en musicologie, par exemple, le qualificatif de « musique populaire » est largement redébattu[19], de même qu’on assiste à une revalorisation de la poésie de circonstance, des pamphlets ou des correspondances. Cette effervescence questionne ainsi nos propres pratiques et préjugés et invite à se positionner théoriquement quant à l’apport des œuvres et genres mineurs, en comparaison avec le « canon » seiziémiste.



Ce séminaire se veut ouvert à tout type d’approche méthodologique et à toutes les disciplines. Les études sur la réception de la Renaissance aux époques ultérieures seront aussi les bienvenues. Les communications dureront une vingtaine de minutes environ, suivies d’une discussion. De ce fait, lors de nos séances, nous souhaiterions accueillir des réflexions multidisciplinaires (historique, littéraire, linguistique et stylistique, musicologique, sociologique, etc.) pour parcourir en partie le prisme des approches possibles de ce type de production, qualifiée de « mineure ». Les pistes proposées ci-dessus ne se veulent que des propositions :



Œuvres mineures, œuvres majeures :

Comment l’histoire du livre et la connaissance de la matérialité des ouvrages permettent de mieux cerner l’influence des œuvres ?

Témoins ou novateurs, la difficulté de juger de ces œuvres

Les genres dits mineurs :

Pertinence et limites des approches génériques : quel décloisonnement pour les genres littéraires ?

Quelle est la place des circonstances dans la littérature de la Renaissance ?

Traités, histoires, remontrances… Des genres aux marges de la littérature ?

Les processus de minoration des genres et des œuvres :

Comment la production écrite du xvie siècle devient-elle « littérature » ?

Les processus de canonisation des œuvres : on pourra ici s’interroger sur la façon dont les auteurs cherchent ou ne cherchent pas à « faire œuvre », et/ou sur les stratégies de diffusion (manuscrite, imprimée)

Retour sur des expériences de catalogues, de dictionnaires, de bases de données et leur capacité de mise en valeur, ou non, de ces minores

Les auteurs dits mineurs :

Vers une approche renouvelée du champ littéraire, au prisme des échanges, des réseaux, qui inviterait à une réflexion géographique sur la littérature du temps

Poètes / versificateurs / rimailleurs… Quels qualificatifs semblent plus pertinents pour des auteurs souvent malmenés entre artiste et artisan ?

Présentation de travaux autour d’un ou des auteurs « mineurs », pour revenir sur les manières d’appréhender leur étude alors même que les documentations peuvent manquer.



