Corps et pouvoir dans les arts du spectacle (revue Cercetări Teatrale / Recherches Théâtrales)

Appel à contribution pour parution dans la revue Cercetări Teatrale (Recherches Théâtrales)



Corps et pouvoir dans les arts du spectacle



La forme essentielle de la représentation théâtrale est le corps – cette affirmation est devenue presque commune dans les études récentes en art théâtral. Depuis l’assertion « Le théâtre est le corps » d’Anne Ubersfeld, et en passant par les expériences majeures des créateurs du XXe siècle – tels que Gordon Craig, Adolphe Appia, Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Peter Brook, etc. –, la notion de « corps » est de plus en plus évoquée sous l'angle du « pouvoir », qu'il soit ontologique, idéologique ou artistique (du metteur en scène ou de l'acteur). Le théâtre et le pouvoir sont réunis, tous les deux, dans une expérience commune de la scène donnée. Autrement dit, la scène représente le lieu du pouvoir, soit comme espace accueillant un acte artistique, soit, au contraire, le lieu d’un renoncement aux principes esthétiques au profit de la rhétorique idéologique.

Lorsque que le théâtre recherche à s’affirmer au-delà du cadre théâtral, alors il place le corps de l'acteur dans situation expérientielle et dans un réseau de relations dissymétriques, un réseau qui n’est pas limité ou encadré par la facticité des objets et des événements, mais qui prétend offrir la possibilité illusoire d’un retour non médié à l'essence.

Certes, il y a aussi une tentation phénoménologique visant à analyser le rapport entre le théâtre et le pouvoir en déchiffrant le palimpseste de la création à partir de ce qui surgit à l'horizon de la scène, au-delà des présupposés conceptuels, au-delà des chaînes causales, c'est-à-dire à partir de la simple perspective d'un « événement » se déroulant face à des spectateurs. Il s'agit d'une manifestation du théâtre en tant qu'être, du point de vue de la conscience et de l'intentionnalité, auquel les créateurs recourent pour ennoblir leur travail scénique d’une aura de véracité. Le pouvoir, étant lui-même à la limite du réel et du fictif, ne peut échapper au conditionnement de la relation, même lorsque la mise en acte de l'expérience théâtrale révèle une prédisposition au poétique et/ou au soliloque.

Mais dans quelle mesure la représentation théâtrale s'oppose-t-elle aux commandements du pouvoir et en quoi l'esthétique de la représentation est-elle détournée en recourant à l'opposition manifeste, voire à la fronde ? Y a-t-il encore un intérêt pour la liberté d'expression artistique dans un contexte de suspension des tabous et d’une suppression des frontières entre les arts ? Quelle est la perspective historique de la relation entre le théâtre et les différentes institutions du pouvoir ? Peut-on parler d'un conditionnement de l'évolution des formes artistiques en fonction des rouages ​​du pouvoir ou de ses constructions sociales ? Voici quelques questions auxquelles sont invités à répondre les chercheurs, les enseignants, les doctorants et tous ceux concernés par la thématique proposée.



Les propositions de travaux seront envoyées avant le 5 janvier 2022, aux adresses suivantes : tarekamine64@yahoo.com; tiberius.vasiniuc@theatre-research.ro; si_crisan@yahoo.com.



Les propositions doivent comprendre :

1 - Nom du ou des auteurs de l’article + une notice bibliographique.

2 - Titre.

3 - Résumé en anglais, 300-350 mots au maximum.

4 - 5 mots-clés.

5 - Affiliation institutionnelle de l’auteur / des auteurs.

La date de réponse concernant l'acceptation/non-acceptation des travaux pour publication est fixée au 25 janvier 2023 suite à l'examen par les pairs. Les auteurs des articles acceptés recevront alors tous les détails nécessaires à la rédaction et à l’envoi de leur article.

Date limite de soumission des travaux acceptés : 15 mars 2023. Ils seront soumis à l'avis du comité de la rédaction.

Date limite d'envoi de la version finale : 15 avril 2023.

La parution du numéro spécial de la revue est prévue pour octobre 2023.

Langues d'écriture : anglais et français.

Les articles acceptés pour publication paraîtront dans un numéro spécial de la revue Cercetări Teatrale (Recherches Théâtrales), revue indexée du CEEOL et éditée par l'Institut De Recherches Théâtrales Et Multimédia de l'Université des Arts de Târgu-Mureș, RO.