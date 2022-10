Les Rencontres RESSAC 2023, échanges sur la création en arts et sciences (Brest)

Appel à contributions pour Les Rencontres RESSAC

29-30 mars 2023, université Bretagne Occidentale (Brest)

Le comité d’organisation du festival universitaire de Recherches en Sciences, Arts et Création (RESSAC) de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) organise les mercredi 29 et jeudi 30 mars 2023 un moment de rencontre autour de la création en arts et sciences : Les Rencontres RESSAC.



Celles-ci sont proposées dans le cadre du développement de projets de la Vice-Présidence Culture, Arts et Sciences de l’UBO, au sein duquel s’inscrit le festival RESSAC, dont les deux premières éditions ont eu lieu en 2019 et 2022 et dont la future édition 2024 est en préparation.



Les Rencontres RESSAC sont ouvertes à toutes et tous, chercheur·euse·s, artistes, professionnel·le·s ou étudiant·e·s, dont le travail ou les recherches, pratiques et/ou théoriques, abordent ou relèvent des questions d’articulation entre arts et sciences.

Elles se tiendront à l’Université de Bretagne Occidentale, à Brest. Chaque journée sera ouverte par une conférence inaugurale dont la première sera proposée par Jean-Paul Fourmentraux (Professeur (HDR), Aix-Marseille Université/EHESS). Les matinées seront consacrées aux présentations retenues via ce présent appel. Les après-midi seront dédiées aux présentations, développements ou retours critiques, sur des projets proposés dans le cadre du festival RESSAC 2022 et incluront également des performances musicales ou artistiques.



L’objectif des Rencontres RESSAC est d’offrir un moment de dialogues sur les projets, tant pratiques que théoriques, dits arts et sciences et sur les questionnements émergents de la juxtaposition des deux termes.

Ainsi, le comité d’organisation du festival RESSAC incite à proposer tout autant des interventions académiques que des projets de création, dans un format pouvant être original ou hybride (s’inscrivant cependant dans une limite temporelle de 20 minutes). Ces rencontres sont un moment privilégié pour venir tester des modes de présentation non conventionnels et pour se questionner sur le développement de ces recherches pluridisciplinaires et collectives.



Le comité recherche, par exemple, mais non exclusivement, des présentations qui :

• Théorisent sur le concept même d’arts et sciences (approche historique, philosophique, regard critique) ;

• Théorisent les enjeux liés aux projets dits arts et sciences (approche historique, philosophique, méthodologique, regard critique) ;

• Proposent des méthodologies ou catégories d’analyse et/ou de création (Différenciation de la médiation scientifique vis-à-vis des projets mêlant fondamentalement des recherches artistiques et scientifiques) ;

• Présentent des projets existants ou en cours de développement, en France ou à l’international ;

• Abordent des questions administratives ou légales liées aux développements de projets dits Arts et Sciences (description des difficultés théoriques, méthodologiques, institutionnelles et pratiques rencontrées au cours de recherches) ;

• Analysent le contexte actuel et les défis de la recherche et de la création en arts et sciences.



Dans la continuité de ces Rencontres RESSAC 2023, nous envisageons de réaliser une publication, selon des modalités à définir en fonction des propositions reçues et retenues.



Nous attendons vos propositions (500 mots), aussi savantes, originales et expérimentales soient-elles, pour le 31 décembre 2022 à l’adresse suivante : ressac@univ-brest.fr



Veuillez préciser votre statut et votre structure de rattachement, ainsi que, le cas échéant, votre cycle d’étude si vous êtes étudiant·e·s.



Prenez note que l’UBO ne propose pas d’aide financière de transport ni d’hébergement.



Pour toute question ou pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à cette même adresse ressac@univ-brest.fr.

Retrouvez toutes les informations sur notre site : https://nouveau.univ-brest.fr/festival-ressac/fr/actualite/appel-communications-les-rencontres-ressac-2023