Sylvie Servoise, Démocratie et roman. Explorations littéraires de la crise de la représentation au XXIe siècle

Le roman et le fait démocratique entretiennent une relation privilégiée. C’est là une idée couramment admise, que viennent étayer à la fois leur date de naissance commune et la capacité supposée du roman à faire de tout un chacun un héros ou une héroïne. Mais qu’en est-il à l’heure de la crise de la démocratie que nous connaissons aujourd’hui ? Elle donne à penser que roman et démocratie ont désormais aussi en commun de faire face à une crise profonde de la représentation qui engage tant la capacité à dire quelque chose du réel que la légitimité à revendiquer une position de représentant. Telle est l’hypothèse que veut explorer cet ouvrage.

Portant à la fois sur la représentation de la crise démocratique telle qu’elle est racontée dans le roman contemporain et sur la crise du roman lui-même en tant que genre démocratique, cet essai fait le pari d’une homologie entre démocratie et roman : sans aller jusqu’à prêter à la littérature le pouvoir de résoudre tous les problèmes de la démocratie, il postule que l’exploration romanesque de la crise démocratique et les stratégies littéraires pour la surmonter peuvent ouvrir à la pensée et à l’expérience de nouvelles formes de vie démocratiques.

Sylvie Servoise est maîtresse de conférences HDR en littérature générale et comparée à Le Mans-Université et rédactrice en chef de la revue Raison publique. Elle est également l’autrice de Le Roman face à l’histoire. La Littérature engagée en France et en Italie dans la seconde moitié du XXe siècle (2011) et Politiques du temps : Le Guépard de Lampedusa dans l’histoire (2018).