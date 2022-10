Bourses de doctorat à l'Université de Wisconsin-Madison

Les candidats aux études doctorales en études françaises et francophones à l’Université de Wisconsin-Madison sont invités à déposer leur dossier de candidature avant la date limite du 20 décembre 2022.

Seront pris en considération les candidats ayant obtenu une licence ou bien un master (dans ce dernier cas, des équivalences de crédits déjà obtenus au cours des études précédentes sont envisageables). Tout candidat accepté dans le programme doctoral bénéficiera d’un poste d’Assistant (Teaching Assistanship) pour une durée d’au moins 4 ans. Ce poste couvre les frais de scolarité, la plupart des frais d’assurance maladie ainsi que les dépenses de la vie courante.

Le Département de Français et d’Italien compte parmi ses professeurs et affiliés des chercheurs éminents et novateurs, couvrant un vaste éventail de spécialités dans le champ des études françaises et francophones. L’Université de Wisconsin-Madison met à la disposition des étudiants l’une des meilleures bibliothèques d’Amérique du Nord (Memorial Library, plus de 3 millions de volumes), et propose de nombreux programmes interdisciplinaires dans des domaines très divers : études environnementales, humanités numériques, études des sciences et technologies, études féministes et études de genre, études postcoloniales, études prémodernes, etc.

Nos doctorants reçoivent une formation rigoureuse qui les prépare efficacement à des carrières universitaires, à l’enseignement du français langue étrangère, et à des carrières extra-universitaires. L’Université de Wisconsin-Madison est une université de recherche de premier ordre, située dans une ville réputée pour son excellente qualité de vie.

Nous encourageons les candidatures d’étudiants internationaux.

Pour plus d’informations et pour le dépôt de votre candidature, veuillez visiter le site du Département : https://frit.wisc.edu

Pour toute question, contactez Prof. Florence Vatan, fvatan@wisc.edu ou bien Shawn Ramer, coordinateur du programme doctoral (ramer2@wisc.edu).

The Department of French & Italian at UW-Madison welcomes applications for its MA and PhD Program in French. Graduate students in our department are able to take advantage of the following resources:

- Close working relationships with faculty comprised of internationally recognized scholars in key areas of French and Francophone Studies.

- Innovative, interdisciplinary, and wide-ranging graduate courses and seminars.

- Research laboratories fostering individual research and professional development

- Guaranteed, competitive funding for a minimum of five years entering with a B.A., or four years entering with an MA.

- Top-tier library and research resources.

- Highly-acclaimed pedagogical training, and availability of advanced second language pedagogy coursework, a job market advantage.

- Teaching experience in a range of French language courses, as well as courses on French literature and culture.

- Opportunities to serve in leadership roles including Head Teaching Assistant, Technology Teaching Assistant, and Assessment Teaching Assistant

- Access to renowned scholars and authors via departmental conferences and events as well as via events sponsored by the UW-Madison’s Center for the Humanities and other interdisciplinary units on campus.

- The opportunity to participate in our exchange programs in Aix-en-Provence and Geneva.

- Grants to support conference travel and dissertation research through a variety of internal resources.

- A tight-knit multinational and diverse community, and a culture of mutual support fostered between professors and students and between graduate students themselves thanks to the Graduate Association of French and Italian Students (GAFIS)

- Life in vibrant Madison, WI, consistently ranked one of America's most progressive and livable cities.

We encourage international students and students from non-traditional backgrounds to apply.



Visit www.frit.wisc.edu for more details about our program. Feel free to contact Prof. Florence Vatan (fvatan@wisc.edu) or our Graduate Program Coordinator, Shawn Ramer (ramer2@wisc.edu) with any questions regarding the application process or our program in general. The deadline for submission of applications is December 20, 2022.