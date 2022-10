Vacations TD de FLE et sessions de certifications DELF et DALF (Cergy Paris Université)

Le Centre de Langue Française (CLF) de Cergy Paris Université (CYU) recherche un(e) ou plusieurs vacataire(s) pour des sessions de certification DELF et DALF ainsi que des cours de FLE niveau A1 et A2 à destination d’étudiants internationaux.



Sessions concernées : session du 7, 8, 9 décembre 2022 ainsi que fin mars et fin mai 2023. Environ 20 heures proposées par session.



TD concernés : Français général (production/compréhension) et communication A1 et A2 (4h30 de cours par semaine pour chaque niveau les vendredis de 13h à 18h à partir du 16 janvier 2023 et pour tout le semestre universitaire).





Les cours ont lieu à CYU sur le site des Chênes, 33 boulevard du Port, 95000 Cergy, RER A ou transilien Cergy Préfecture, 40 minutes de Paris centre.



Sur le plan pédagogique, l’enseignant(e) recruté(e) devra avoir une bonne expérience de ce type d’enseignement, et au plan administratif, il/elle devra satisfaire aux critères de recrutement de l’Université (statut de doctorant dans la limite des 96h maximales autorisées, ou statut de titulaire de l’Éducation nationale, ou tout autre statut permettant de faire valoir un emploi principal).



Attestation d’habilitation : pour les sessions de certifications, le/la candidat.e recruté.e devra attester d’une habilitation d’examinateur/trice/correcteur/trice du DELF et du DALF ainsi que de l’attestation de formation aux nouvelles grilles de correction délivrée par FEI.



Rémunération: 41,41 euros brut/heure.



Pour déposer votre candidature, merci de contacter Elsa CARON, directrice du CLF : elsa.caron@cyu.fr en joignant un CV à votre proposition d’intervention.