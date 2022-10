Offre de places au sein du doctorat international "Les mythes fondateurs européens dans la littérature, les arts et la musique" (Bonn)

Dès maintenant, le doctorat international « Les Mythes fondateurs européens dans la littérature et les arts » propose des places auprès de l’Université de Bonn pour des doctorant.e.s. L’école doctorale offre la possibilité d’obtenir un diplôme commun émis par l’Université de Bonn, Sorbonne Université et l’Université de Florence qui ont convenu ensemble de cette formation doctorale. Les candidat.e.s avec des projets pertinents sont invité.e.s à présenter leur candidature. L´école doctorale existe depuis 2009. Les structures de l’encadrement des doctorant.e.s sont bien établies, ce que montre notamment le taux élevé de réalisation des thèses.



Afin d’être admis à Bonn, sont requises une très bonne maîtrise de l’allemand et une bonne maîtrise de l'italien et du français. Pour plus d'informations, vous êtes invités à vous rendre sur la page web du doctorat trinational : https://www.gruendungsmythen-europas.uni-bonn.de/fr.



Les candidat.e.s travaillant sur des « Mythes fondateurs européens » sont cordialement invité.e.s à présenter leur candidature. L’admission à l´école doctorale n’est pas liée à l’allocation de bourses. Cependant, la direction de l’école doctorale aidera les candidat.e.s admis lors de leur demande de bourses. À partir de janvier 2019, des fonds alloués par l'Université franco-allemande permettront de subventionner les séjours à l'étranger de nos doctorant.e.s (au moins un semestre dans chacune des deux autres universités partenaires) à hauteur de 600 euros par mois et par doctorant.e.



La proposition d’une candidature est possible toute l’année jusqu'au 15 septembre 2019 inclus. Les lettres de candidature seront à adresser sous forme électronique. La copie du diplôme de baccalauréat et celles des diplômes universitaires, ainsi qu’une copie du mémoire de Master 2 (ou diplôme équivalent) et les rapports des professeurs quant à ce travail seront à intégrer au dossier de candidature. Il sera également recommandé d’ajouter des publications éventuelles et une esquisse du projet envisagé de maximum quatre pages.







Vous êtes priés d'envoyer votre candidature par courriel à :

Prof. Dr. Thomas Schmitz

Institut für Klassischen und Griechische und Lateinische Philologie, Romanistik und Altamerikanistik

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

53113 Bonn

Mail: thomas.schmitz@uni-bonn.de





A Paris adressez-vous à:

Prof. Dr. Véronique Gély

Sorbonne Université

28, rue Serpente

75006 Paris

E-Mail: veronique.gely@orange.fr





A Florence adressez-vous à :

Prof.ssa Michela Landi

Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali

Via S. Reparata, 93-95 - 50129 Firenze

Tel.: 055 2756609

E-mail: michela.landi@unifi.it