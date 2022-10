Barbara Cassin, Ce que peuvent les mots

Barbara Cassin est inclassable. Marginale, ni normalienne ni agrégée, mais médaillée d’or du CNRS et élue de l’Académie française. Philologue et helléniste quand se perd la science du grec ancien, elle intervient pourtant, à partir de ce savoir, dans le quotidien, au moyen d’expositions, écrit dans les journaux, travaille avec les classes à Saint-Denis ou à Marseille.Spécialiste des présocratiques, ces « philosophes » du Ve siècle avant J.-C. que Martin Heidegger désigne comme l’aurore de la pensée, Barbara Cassin raconte l’histoire de la philosophie en s’appuyant sur les sophistes, ces autres maîtres en culture et en démocratie.

Ce volume réunit des textes devenus souvent introuvables, des traductions – de Gorgias en particulier – et des ouvrages intégraux, parmi lesquels Parménide, la langue de l’être ?, Aristote, la décision du sens. Tous structurés autour d’une trame qui fait de cet ouvrage une oeuvre à part entière.

Sa rencontre avec René Char et Martin Heidegger a conduit Barbara Cassin à repenser le rapport entre philosophie et poésie. Que peut le langage, peut-on fabriquer le monde aussi avec des mots ? Et que nous apprend la diversité des langues à l’heure du mauvais anglais mondialisé qui raccourcit la pensée ?

L’Antiquité qu’explore Barbara Cassin est aussi d’une grande actualité. Elle ouvre sur le « peuple arc-en-ciel » et la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, sur la psychanalyse ou le rapport entre sens et non-sens chez Freud et Lacan, sur la définition de la culture et de la démocratie avec Google-moi, sur l’hospitalité et la barbarie avec La Nostalgie. Elle livre les clefs du Dictionnaire des intraduisibles avec Plus d’une langue. Et partout, qu’il s’agisse de la toute première Initiation à l’explication de texte ou du récent Avec le plus petit et plus inapparent des corps, l’oeuvre de Barbara Cassin témoigne de cet amour du langage et de l’écriture qui ne requiert aucun savoir préalable et ne se laisse enfermer dans aucune discipline.