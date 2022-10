Professeur-e adjoint-e/agrégé-e pour le département de langue française, littérature et culture (Collège militaire royal du Canada, Kingston, Ontario)

Le Département de langue française, littérature et culture du Collège militaire royal du Canada (CMR) à Kingston (Ontario) recrute

un-e professeur-e adjoint-e/agrégé-e pour le département de langue française, littérature et culture

Le Département de langue française, littérature et culture du Collège militaire royal du Canada (CMR) à Kingston, en Ontario, invite les personnes qualifiées à poser leur candidature pour un poste à durée indéterminée de professeur·e adjoint·e ou agrégé·e en littérature contemporaine d’expression française, médias numériques et/ou rédaction et grammaire. La classification (UT-02 ou UT-03) sera établie en fonction des compétences et de l’expérience de la personne. La candidate ou le candidat retenu devra posséder au moment de l’embauche un doctorat dans une discipline pertinente (littérature, littérature comparée, études culturelles, linguistique) d’une université reconnue. Il ou elle devra démontrer sa capacité à travailler en français et en anglais puisque le poste est désigné « bilingue impératif au niveau BBB/BBB », mais l’enseignement se fera exclusivement en français. Le niveau de bilinguisme sera déterminé par des examens administrés par la Commission de la fonction publique du Canada. La date souhaitée d’entrée en fonction est le 1er juillet 2023.

La candidate ou le candidat retenu devra présenter un dossier de recherche active en littérature contemporaine d’expression française, médias numériques et/ou rédaction et grammaire. Il ou elle doit témoigner d’un engagement actif dans un programme de recherche. Cet engagement en recherche doit être étayé par des publications évaluées par des pairs. Le candidat ou la candidate devra pouvoir donner des cours au premier cycle incluant des cours du tronc commun et des cours de français langue seconde (FLF), tels que FRF151, FRF152, FRF262, FLF202, FLF203. De plus, la candidate ou le candidat retenu devra remplir des tâches administratives auprès du Département, de la Faculté et de l’Université.

Les postulantes et les postulants sont priés d’envoyer les documents suivants en format PDF dans un seul courriel à l’adresse courriel SSH-Prof@rmc-cmr.ca au plus tard le 15 décembre 2022 :

Une lettre de présentation qui indique les qualifications pour le poste;

Un curriculum vitæ récent;

Une preuve de citoyenneté;

Une attestation de scolarité;

Un aperçu de vos recherches (deux pages au maximum)

Un aperçu de vos intérêts pédagogiques (une page au maximum)

Les coordonnées de trois répondants ou répondantes.

Veuillez indiquer le numéro de dossier UT-2022-175733 dans votre courriel. Pour toute question concernant ce processus, veuillez communiquer avec la Présidente du comité de recrutement, Isabelle Tremblay, Ph.D. (Isabelle.Tremblay@rmc.ca). Les personnes présélectionnées seront convoquées à une entrevue. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature.

Le Collège militaire royal (CMR) du Canada est situé à Kingston, en Ontario, sur les terres traditionnelles des peuples anishinaabe et haudenosaunee. Le CMR s’engage fermement à soutenir l’équité, la diversité et l’inclusion. Conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la préférence sera accordée aux vétéranes et aux vétérans, de même qu’aux citoyennes et aux citoyens canadiens. Les candidates et les candidats qui détiennent un diplôme d’études obtenu à l’étranger doivent fournir une preuve de son équivalence canadienne. Veuillez consulter le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux pour de plus amples renseignements à ce sujet.

Pour l'énoncé des critères de mérite et des conditions d’emploi, voir ici.