Science et sciences chez Ernest Renan (Études renaniennes)

Appel à contributions pour le numéro 123 des Études renaniennes

Science et sciences chez Ernest Renan

S’il est philologue et historien des religions, Ernest Renan est avant tout un des grands penseurs de la science du XIXe siècle. Son Avenir de la science. Pensées de 1848, publié seulement en 1890, est, avec Vie de Jésus (1863) et ses Souvenirs d’enfance et de jeunesse (1883), un de ses ouvrages les plus connus, et encore édités aujourd’hui ; ce très vaste programme scientifique n’est cependant pas le seul dans lequel Renan livre ses réflexions sur ce que doit être, pour lui, la science dont il dessine les contours. Ce vaste programme est autant prolongé que pratiqué tout au long de sa vie et de ses travaux. L’Avenir de la science n’est cependant pas un programme purement théorique : l’ouvrage réfléchit aux dimensions les plus pratiques de l’activité savante. Cette réflexion est encore prolongée, en 1863, dans la lettre publique que Renan adresse à son ami, Marcellin Berthelot, « Les sciences de la nature et les sciences historiques », dans laquelle il propose une organisation des sciences en fonction du temps – considéré comme « le grand coefficient de l’éternel devenir ». Berthelot dans sa réponse, « La science idéale et la science positive », récuse ce classement, qui place l’histoire au centre des sciences, en ramenant la distinction de Renan à celle qui sépare les sciences expérimentales, appuyées sur des faits, de l’idéal des spéculations. Berthelot touche juste : entre les sciences et l’idée de science, son ami entretient l’ambiguïté.



Entre les sciences et la science, c’est en effet tout le projet renanien qui se retrouve. Si Renan pense les sciences en se faisant, selon la formule d’Annie Petit, « militant des humanités »[i], en étant un des penseurs de la distinction entre « sciences de l’humanité » et « sciences de la nature », il encourage, dans ses textes comme dans ses amitiés, le dialogue des sciences, dont Percy Snow déplorera en 1959 la séparation. L’idée de science structure l’œuvre de Renan, œuvre ample, protéiforme, parfois insaisissable ; cette idée, si elle constitue un principe unificateur évident de sa pensée, doit elle-même être confrontée aux sciences particulières comme aux travaux du savant et à sa vision des institutions scientifiques.



Ce que Renan entend par « science » pose de multiples questions, que nous espérons voir abordées dans ce numéro des Études renaniennes. Nous suggérons ainsi plusieurs axes, non exhaustifs, en lien avec l’œuvre, la pensée ou la vie de Renan :



- L’inscription professionnelle, intellectuelle comme amicale de Renan dans des réseaux et ses liens avec les savants de son temps ;



- L’idée qu’il élabore de la science, dans sa philosophie comme dans sa pratique présente et à venir ;



- Sa formation scientifique, comme la formation scientifique qu’il imagine ;



- L’écriture et la diffusion des sciences ;



- La pratique des sciences, depuis ses travaux jusqu’à sa pensée des institutions savantes, créatrices de savoirs comme garantes de leur transmission et de leur diffusion ;



- La portée scientifique, passée et actuelle, des travaux de Renan.



Les articles formeront le numéro 123 de la revue des Études renaniennes, avant d’être, comme l’intégralité des numéros parus depuis 1970, mis en ligne sur Persée[ii] (https://www.persee.fr/collection/renan). La revue est reconnue comme qualifiante par la section 9 du CNU.



[i] Annie Petit, « Ernest Renan, militant des humanités », Études renaniennes, no 69, 3e trimestre 1987, p. 3-32.

