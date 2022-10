John C. Harsanyi, L'éthique et le comportement rationnel (éd., trad. Jean-Pierre Cléro)

Si l’éthique porte une exigence d’universalité, comment peut-elle s’accommoder de la particularité des valeurs et des intérêts ? Tel est le problème, bien connu depuis Kant, auquel se confronte ici John C. Harsanyi.

Pour résoudre les tensions intrinsèques à la rationalité normative, Harsanyi aborde l’éthique en mathématicien : il utilise la théorie des jeux et les probabilités pour renouveler les méthodes de la philosophie morale. Il produit ainsi une éthique ancrée dans le réel, qui concilie l’exigence de rationalité, donc d’universalité, et la prise en compte de la singularité des valeurs et des intérêts.

Pour introduire à l’une des théories morales les plus marquantes du dernier demi-siècle, ce livre réunit plusieurs textes, traduits pour la première fois en français : l’article fondateur « La moralité et la théorie du comportement rationnel » et les écrits initialement regroupés sous le titre Essais sur l’éthique, le comportement social et l’explication scientifique.