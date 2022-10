Vacation (présentiel ou distanciel) en linguistique à l'université de Mayotte

La filière Lettres modernes du Centre Universitaire de Formation et de Recherches de Mayotte (CUFR) recrute, en urgence, un.e vacataire pour un cours de linguistique générale (moirphologie, syntaxe).



Le cours peut être enseigné en distanciel (sur Zoom) aussi la personne recrutée n'a pas besoin d'être sur place - mais si vous vous trouvez à Mayotte, c'est formidable ! - et peut enseigner ce cours avec tout le confort de son domicile !



Le cours consiste en 17 heures de cours magistral (équivalence 25 h TD, au tarif habituel des vacations universitaires) pour des étudiants de Lettres modernes de deuxième année.



La personne recrutée doit déjà posséder un contrat de travail (doctorant ATER, post-doc, MCF, PR, PRCE, PRAG, en poste hors de France, en poste dans le privé ... ).



Profil souhaité: passionné.e de sciences du langage, de manière spécialisée ou non (un. e littéraire peut tout à fait enseigner ce cours), mais surtout désireux.se de se lancer de nouveaux défis avec un public étudiant curieux.



Le cours doit être enseigné ce semestre, donc merci de vous faire connaître le plus rapidement possible.

N'hésitez pas à partager avec toute personne susceptible d'être intéressée.



Possibilité d'autres vacations dans le futur.



Contactez Jessy Neau, responsable de la filière Lettres modernes, pour davantage d'informations.