Arnaud Orain, La Politique du merveilleux. Une autre histoire du Système de Law (1695-1795), Paris, Fayard, 2018, 394 p.

En reprenant un dossier de sources méconnues, Arnaud Orain éclaire d’une façon inédite le conte merveilleux élaboré par l’État pour imposer le Système Law, et s’assurer un contrôle total de l’activité économique du pays.Contrairement à ce que l’on a cru jusqu’ici, le « système » mis en place en France sous la régence du duc d’Orléans n’a pas été un accident provoqué par un génie solitaire, l’Écossais John Law. Il ne se résume en rien à une expérience financière qui se serait soldée par l’échec du billet de banque et la dérive spéculative.

Dans une relecture complète de cet épisode célèbre, Arnaud Orain révèle l’incroyable ambition du « système » qui visait à mettre en place un contrôle total de l’appareil d’État sur l’activité économique. Au carrefour des utopies et des rêves coloniaux élaborés depuis la fin du xviie siècle, grâce à une intense propagande faisant du « système » un conte merveilleux, ce grand Léviathan devait modifier intégralement l’organisation sociale du royaume et répondre à la montée inquiétante du libéralisme. Son écho allait traverser le siècle des Lumières jusqu’au grand orage de 1789.



*

Arnaud Orain est professeur à l’Institut d’études européennes de l’université Paris 8. Ses travaux portent sur l’histoire culturelle de l’économie politique.