Ingénieur.e de recherche ou post-doc en recherche-création à l'Université Gustave Eiffel

Profil de poste pour un recrutement d’ingénieur.e de recherche/post-doctorant

en appui à la Mission Arts & Culture de l’Université Gustave Eiffel – Projet « laboratoire culture création Eiffel »



1. Contexte du projet de recrutement



L’Université Gustave Eiffel est un établissement expérimental qui affirme son domaine d’excellence sur un sujet porteur d’importants enjeux citoyens, à savoir, les villes et les territoires durables ; elle entend jouer un rôle d’université citoyenne en matière de transition sociétale. Elle défend l’idée que les pratiques de recherche-création sont essentielles au décloisonnement des travaux et au développement de l’interdisciplinarité pour relever les défis à venir et faire des villes de demain des villes créatives, lieux pour la création culturelle et l’invention de solutions nouvelles.



Dans ce contexte, la Mission Arts & Culture de l’Université souhaite soutenir la mise en œuvre de projets de recherche-création et développer des actions transversales, associant des artistes, des (enseignantes)-chercheuses et des (enseignants)-chercheurs de différentes disciplines, mais aussi les étudiant.es.



La Mission Arts & Culture de l’Université Gustave Eiffel (https://culture.univ-gustave-eiffel.fr/) est chargée de coordonner l’action culturelle sur les campus, à destination de tous les publics (usagers de l'université et publics extérieurs), d’encourager la création et de valoriser la pratique artistique de tous les usagers de l’université.



2. Missions principales



L’ingénieur.e de recherche recruté.e aura pour mission de développer des projets transversaux de recherche-création à l’Université Gustave Eiffel, éléments d’identité pour l’établissement. Il ou elle devra en particulier :



· Organiser et coordonner des résidences d’artistes (musique, arts visuels, arts numériques, écriture, etc.), en lien avec les équipes de recherche et les formations de l’Université



· Valoriser les actions et les productions de ces projets et résidences



· Développer des partenariats avec les acteurs culturels du territoire et faire vivre les partenariats existants, en lien avec les laboratoires de recherche et avec les formations



· Mener des recherches sur les résidences d’artistes au sein des universités et en particulier sur leur articulation avec les activités de recherche, ainsi que sur les formats de restitution de la recherche-création.





3. Compétences attendues de l’ingénieur.e de recherche



La personne recrutée sera dotée d’une bonne connaissance des problématiques et des enjeux de la recherche-création, mais aussi du fonctionnement de l’Université et de ses différents acteurs. Elle aura une expérience de la coordination d’actions scientifiques et culturelles et/ou de résidences d’artistes. Rigueur, autonomie, sens de l’initiative et qualités rédactionnelles sont également attendus.



4. Responsables scientifiques et laboratoire d’accueil



La personne recrutée travaillera en collaboration avec la Mission Arts & Culture de l’Université Gustave Eiffel, actuellement composée de :



- Sandra Collet (responsable de la Mission Arts & Culture, PRAG de Lettres)



- Virginie Tahar (co-responsable de la Mission Arts & Culture, MCF en littérature, LISAA)



- Alicia Rodriguez, chargée d’actions culturelles



Pour la partie recherche, la personne recrutée sera rattachée au LISAA (EA4120 – Littérature, Savoirs et Arts) mais sera amenée à travailler avec d’autres laboratoires dans le cadre de ses missions.





5. Durée du contrat, rémunération, localisation du poste



Le contrat sera d’une durée de 18 mois à compter du 1e janvier 2023



Rémunération selon la grille en vigueur des IGR.



La personne recrutée pourra travailler dans le bureau de la Mission Arts & Culture au bâtiment Bienvenüe mais sera amenée à intervenir dans l’ensemble de l’Université Gustave Eiffel pour ses missions.



6. Modalités de candidatures



Composition du dossier de candidature :



· CV analytique



· résumé de la thèse et documents de soutenance (pré-rapports si la thèse n’a pas encore été soutenue, pré-rapports et rapport de soutenance le cas échéant)



· lettre de motivation de deux pages maximum indiquant les contributions possibles au projet



· éventuellement une ou deux publications pertinentes



Le dossier complet est à envoyer par mail à culture@univ-eiffel.fr au plus tard le 20 novembre 2022 en un seul fichier pdf