Ce qui nous arrive (préf. de C. Majdalani)

Une catastrophe, un séisme, un tsunami, une explosion ne déchirent pas seulement l'air, la terre et la mer et toutes les dimensions de l'atmosphère : ils ouvrent surtout en nous une fêlure immense.

En septembre 2021, la Maison Internationale des Écrivains avait prévu d'organiser à Beyrouth des rencontres littéraires sur le thème de la catastrophe. La crise libanaise et la détérioration de la situation durant l'été 2021 a empêché la tenue de ces rencontres. Les cinq écrivains qui devaient y participer ont accepté d'écrire chacun un texte à partir de leur expérience.

Dire la catastrophe - qu'il s'agisse d'une explosion, d'un séisme, de la pauvreté... - ce n'est pas seulement retracer son histoire ou peindre sa violence, mais aussi rechercher dans les corps et les esprits les ravages qu'elle cause. Qu'elle soit naturelle ou non, elle est toujours liée à un système humain, technologique, politique. Ce qui nous arrive parvient, par le truchement de cinq voix aussi différentes que talentueuses, à approcher l'indicible et faire émerger des vérités dérangeantes.