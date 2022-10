Analyses, n° 16-2 : "Perspectives littéraires sur le rap québécois"

@nalyses, n° 16-2 : "Perspectives littéraires sur le rap québécois"

Dirigé par Isabelle Kirouac Massicotte (Université du Manitoba), cette revue numérique en études littéraires est offerte en libre accès.



Dans ce numéro, Catherine Leclerc (Université McGill), Xavier Phaneuf-Jolicoeur (Université McGill) et Sarah Yahyaoui (Graduate Center, CUNY) nous présentent un dossier thématique rassemblant trois entretiens et six articles autour du thème des « perspectives littéraires sur le rap québécois ».



À la suite des transcriptions d’entretiens menés avec des actrices et acteurs du milieu (J. Kyll, Webster et KNLO), Catherine Leclerc (McGill) s’intéresse à l’hétérogénéité et l’hétérolinguisme dans l’œuvre Muzion, un groupe pionnier de la scène rap québécoise, en tentant de montrer que ce dernier a été amené à refaçonner les notions d’appartenance et de communauté.



À son tour, Sarah Yahyaoui (Graduate Center, CUNY) problématise l’intertextualité de « Montréal $ud », premier album du groupe Dead Obies, le tout à l’aune de l’idéologie linguistique (bilinguisme, mixité culturelle) qui s’y déploie et de la nouvelle francité qui y prend forme.



Marie Rose Savard Morand (chercheuse indépendante) se penche quant à elle sur les éléments paratextuels, textuels, formels et poétiques de Gasamtkunstwerk, second album de Dead Obies, montrant, ce faisant, la mise en œuvre d’une revendication artistique et d’une réflexion sur le rapport au travail.



Mathieu Simard (chercheur indépendant) et Isabelle Kirouac Massicotte (Université du Manitoba) analysent ensuite le processus de construction de l’autorité lyrique de MCM et Donzelle en mettant en exergue la récurrence de trois stratégies, à savoir 1) la reproduction du contexte social et discursif par l’intégration d’un point de vue sexiste, 2) la formulation d’une réponse à l’imaginaire sexiste par une représentation alternative des femmes et 3) la création d’une esthétique propre.



Reconduisant l’analyse des formes d’hétérolinguisme dans le rap québécois, Frédéric Giguère (Université de Waterloo) allie littérature et sociolinguistique en s’intéressant aux cas de Koriass et de Loud. Par l’examen des usages linguistiques et l’analyse thématique du soi, de la québécité et de la violence, l’auteur illustre comment l’anglais en vient à constituer « une base linguistique française ».



Subséquemment, Xavier Phaneuf Jolicoeur (McGill) explore les différents aspects de la poétique du groupe Alaclair Ensemble en mettant à profit les notions de jeu et de sérieux. Dans cet article, l’auteur se penche tour à tour sur la prégnance des thèmes de la jeunesse et du rajeunissement, du désuet, du statique et du vieux jeu, puis de l’autodépréciation, le tout afin d’envisager la subjectivité et la collectivité au l’aune de la complexité et des mélanges.



En clôture de ce numéro thématique, une bibliographie exhaustive portant sur les perspectives littéraires, sociologiques et, plus largement, culturelles de l’étude du rap est rendue disponible grâce au travail d’Amine Baouche (Université de Montréal et Université Sorbonne Nouvelle), de Xavier Phaneuf-Jolicoeur (McGill) et de Sarah Yahyaoui (Graduate Center, CUNY).

(Source : site Web du CRCCF, 2022)