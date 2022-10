Congreso Internacional Narradoras de la Historia (Universitat de València)

Llamada a comunicaciones

Congreso Internacional Narradoras de la Historia

Organiza: Departamento de Filología Francesa e Italiana

Universitat de València

30 y 31 de marzo de 2023

Modalidad de participación: en línea







En la sensibilidad y en el imaginario colectivo de las sociedades se inscriben los recuerdos del pasado, estructurados y seleccionados como una construcción simbólica de lo que se es y de lo que se ha sido (Steiner, 1991). Dicha construcción no solo influye en el retrato de la historia, sino que también orienta el futuro, por lo que reflexionar y repensar esas huellas en las que nos reconocemos resulta crucial para las sociedades.

Ahora bien, ¿quién cuenta la historia? Formularse esta pregunta es un deber si se quiere obtener una imagen plural y amplia de los sucesos históricos. Hasta hace no tantos años, parecía encontrarse siempre una mirada masculina, sin embargo, al profundizar en la literatura, observamos que a lo largo de la historia las escritoras no han cejado en su empeño de abrirse camino para aportar su propia visión.

Christine de Pisan narrando la historia del rey Carlos V en su obra Los hechos y buenas maneras de rey Carlos V (1404) o las hazañas de la doncella de Orleans, en El dechado de Juana de Arco (1428); Aurore Lucile Dupin de Dudevan compartiendo la Historia de mi vida (1854), retrato real de una mujer intrépida durante el siglo XIX, convertida en escritora bajo el pseudónimo masculino de George Sand; la historia de la aristocracia rural gallega en Los pazos de Ulloa (1886) gracias a la pluma de Emilia Pardo Bazán; las relaciones entre los indígenas y los terratenientes durante la reforma agraria de Lázaro Cárdenas plasmada en una novela polifónica como Balún Canán (1957) de Rosario Castellanos; la Primera Memoria (1960) de Ana María Matute durante el estallido de la guerra civil española; Charlotte Delbo o Liliana Segre y sus desgarradores testimonios sobre los campos de concentración nazi; Marguerite Duras explorando el dolor y la angustia ante la espera de los deportados tras la Liberación, mientras deja constancia de toda una serie de hechos históricos sucedidos al final de la Ocupación; las biografías, autobiografías, cuadernos de viaje y novelas de Agustina Bessa-Luís; Almudena Grandes y sus Episodios de una guerra interminable (2010-2022), proyecto narrativo que pone en escena la historia de España entre 1939-1964. Son muchas las escritoras que se dedican a narrar la Historia a través de diferentes épocas, géneros y perspectivas, dejando valiosos documentos que nos permiten mejorar la comprensión de nuestro pasado y nuestro presente.

Este congreso pretende explorar la figura de las escritoras en su faceta de narradoras de la Historia, para hacer hincapié en algunos aspectos y perfiles menos tratados hasta el momento. En este sentido, el objetivo principal es la creación de un espacio de diálogo y reflexión que nos permita intercambiar perspectivas y enfoques, estudiar la memoria narrativa escrita por las mujeres y ofrecer un corpus de autoras amplio que abarque diversas épocas y diversos géneros.





· Envío de propuestas:



-Fecha límite de recepción: 9 de enero de 2023



-Las propuestas deben incluir el título provisional de la conferencia, un resumen que no supere las 300 palabras y una presentación del CV que no supere las 150 palabras.



-Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos y la lengua de comunicación será el español.



-Dirección de envío de propuestas: rita.rodriguez@uv.es



-Se prevé una publicación colectiva posterior.