Recueil des sotties françaises tome II, Jelle Koopsman (dir. et éd.),  Marie Bouhaïk-Gironès (éd.) et Katell Lavéant (éd.)

Recueil des sotties françaises, tome II

Édition de Jelle Koopsman, Marie Bouhaïk-Gironès et Katell Lavéant, sous la direction génèrale de Jelle Koopsman

Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque du théâtre français", 2022

Ce volume contient les sotties du Recueil de Rouen (c. 1570) provenant de la collection La Vallière, et des sotties isolées, empreintes exceptionnelles des pratiques théâtrales protéiformes des XVe et XVIe siècles, étonnant creuset d’expérimentation spectaculaire qui défie l’histoire du théâtre.

Découvrez ici la table des matières.