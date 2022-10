Reconnaissance de la bande dessinée. Entretien avec Benoît Peeters (laviedesidees.fr)

Reconnaissance de la bande dessinée.

Entretien avec Benoît Peeters par Nadja Cohen & Abel Poucet

Mis en ligne sur la viedesidees.fr le 21 octobre 2022

Avec Benoît Peeters, c’est la bande dessinée qui entre au Collège de France, symbole d’une reconnaissance institutionnelle progressive et tardive. Le théoricien et scénariste revient sur les spécificités de ce medium et évoque certaines tendances contemporaines, du roman graphique à la non fiction.

Élu à la chaire de création artistique du Collège de France pour l’année 2022-2023 pour esquisser une “Poétique de la bande dessinée”, Benoît Peeters est écrivain et scénariste de bande dessinée, mais aussi directeur des Impressions Nouvelles et conseiller éditorial chez Casterman.Après avoir étudié la philosophie, il a préparé le diplôme de l’école pratique des hautes études sous la direction de Roland Barthes puis s’est consacré entièrement à l’écriture à partir de 1982, notamment en écrivant des biographies de Jacques Derrida, Paul Valéry, Sandor Ferenczi et Alain Robbe-Grillet parues chez Flammarion.



C’est cependant dans le champ de la bande dessinée qu’il s’est essentiellement illustré en consacrant des essais à ce medium (Lire la bande dessinée, Flammarion, 2000) et plus particulièrement à certaines de ses figures essentielles comme Hergé (Le Monde d’Hergé, Casterman, 1983 ; Hergé, fils de Tintin, Flammarion, 2002 et Lire Tintin. Les Bijoux ravis, Les Impressions Nouvelles, 2007) mais aussi en concevant des documentaires ou des expositions sur des auteurs incontournables comme Hergé, Art Spiegelman ou Chris Ware, auquel il a consacré une exposition à Angoulême puis à la BPI du Centre Pompidou (8 juin-10 octobre 2022).



Enfin, s’il est un théoricien de la bande dessinée, Benoît Peeters en est aussi un praticien. Il a ainsi collaboré avec de nombreux dessinateurs (Frédéric Boilet, Aurélia Aurita, Alain Goffin, Anne Baltus) mais surtout François Schuiten avec qui il écrivit Les Cités obscures, série de seize albums parus aux éditions Casterman (1983-2009) primés et traduits dans une quinzaine de langues.



