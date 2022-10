Evelyne M. Bornier & Margaret M. Marshall, Parcours Louisianais: Panorama de la littérature francophone de Louisiane de ses origines à 1900, Volume I

Dans Parcours Louisianais : Panorama de la littérature francophone de Louisiane de ses origines à 1900, Evelyne M. Bornier et Margaret M. Marshall proposent un recueil unique de poèmes, fables, contes, romans, paroles de chansons et textes historiques en français louisianais dans un format qui les rend accessibles à toute personne s'intéressant à la littérature francophone. Les auteures mettent en lumière des œuvres des années 1680 à 1900 qui reflètent la diversité des voix présentes tout au long de l'histoire de la Louisiane : hommes et femmes, explorateurs, dirigeants politiques, Amérindiens, Africains et Afro-Américains, Créoles. Les variétés linguistiques sont également représentées dans ce volume, avec des passages en créole louisianais tel que parlé par les peuples asservis et leurs descendants, et le français des Acadiens qui ont cherché refuge après leur expulsion de la Nouvelle-Écosse en 1755.



Lorsque cela est pertinent, des points de grammaire, des conseils de prononciation, des points linguistiques et des règles de versification sont inclus. Chaque sélection est complétée par des activités incitant les lecteurs à aller au-delà du texte et à approfondir leurs connaissances de l'art, la musique, l'histoire, la linguistique et la culture louisianais et le monde francophone. Parcours Louisianais présente la littérature louisianaise francophone dans toute sa complexité et sa diversité, et encourage son public à la découvrir, à l'apprécier et à la préserver.

Un second volume, couvrant la période post-1900, est en préparation.