Evelyne M. Bornier (dir.),  Autour de Suzanne Césaire; Manifestes cannibales ou comment repenser les Antilles avec sa plume

L’idée du présent volume est née en juillet 2018 lors d’une session spéciale consacrée à Suzanne Césaire organisée par Evelyne M. Bornier au 91ème congrès annuel de l’American Association of Teachers of French à La-Pointe-du-Bout en Martinique. Les articles qui y sont rassemblés retracent, analysent et mettent en lumière le rôle central de l’auteure martiniquaise dans la littérature antillaise. Rédigés par des spécialistes internationaux, ces textes permettent de mieux saisir cette parole tronquée par le temps et l’histoire et de lui restituer la place qu’elle mérite dans la littérature francophone.

Evelyne M. Bornier est professeure à l’Université d’Auburn en Alabama. Ses recherches portent sur les littératures et cultures francophones du Maghreb, du MoyenOrient, des Caraïbes et de la Louisiane. Elle a publié de nombreuses études dans ces domaines. Son dernier ouvrage, Parcours louisianais, panorama de la littérature francophone de Louisiane de ses origines à 1900, a paru aux Presses de l’Université de Lafayette en Louisiane en juin 2022.