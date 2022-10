Vacations en Expression-communication (S2, IUT de Ville d'Avray (92) - BUT Génie mécanique et productique)

Le département Génie Mécanique et Productique de l’IUT de Ville d’Avray (92) recherche un(e) ou plusieurs vacataire(s) pour les semestres 2 et 4, à compter de mi-janvier 2023, afin d’assurer des TDs et TPs d’expression-communication et de PPP, à destination d’étudiants de 1ère année et de 2ème année de BUT.

Modules concernés : expression-communication et PPP.



Les cours ont lieu à l’IUT de Ville d’Avray, 50 rue de sèvres, 92410 Ville d’Avray, transilien direct depuis Saint-Lazare ou La Défense.



Au plan pédagogique, l’enseignant(e) recruté(e) devra avoir une certaine expérience de ce type d’enseignement, et au plan administratif il/elle devra satisfaire aux critères de recrutement de l’Université (statut de doctorant dans la limite des 96h maximales autorisées, ou statut de titulaire de l’Éducation nationale, ou tout autre statut permettant de faire valoir un emploi principal).



Rémunération: 41,41 euros brut/heure.



Pour déposer votre candidature, merci de contacter Johanne LE RAY, PRAG de Lettres, enseignante d’Expression-communication au département GMP (jleray@parisnanterre.fr), en joignant un CV à votre proposition d’intervention.



Vous trouverez ci-dessous les volumes et contenus indicatifs récapitulés :



Volet culture-communication:

- 1ère année de BUT: volume total enseignant de 80h, à raison de 8h/semaine (4 groupes de TD ayant chacun 2h/semaine), d’abord en TP (en parallèle avec l’enseignante titulaire) puis en TD (en responsabilité). Période : mi-janvier-fin avril.



- 2ème année de BUT: volume total enseignant de 20h, pour 2 groupes de TD. 10h par groupe de TD. Période : mi-janvier-mi-février.



Volet professionnalisant (PPP):

- 1ère année de BUT: volume total enseignant de 24h TD et 16h TP à assurer, soit 40h. 6h TD + 2h TP par groupe. Contenu : familiarisation à la recherche de stage, rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, etc. Période : mars-avril.



- 2ème année de BUT: volume total enseignant de 24h TP. 6h TP par groupe, pour 4 groupes de TP. Contenu : démarche réflexive post-stage. Période : mai-juin.