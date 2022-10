Écritures de l’élan vital (Revue Arts et savoirs)

Appel à contributions



Revue Arts et savoirs : « Écritures de l’élan vital »





La revue Arts et savoirs, diffusée en ligne sur Open Edition Journals, programme un numéro qui s’intitulera "Écritures de l’élan vital". La notion d’élan vital est attachée à des penseurs du XXe siècle aussi divers que Bergson, Teilhard de Chardin, Bataille, Vernadsky… Au-delà de la philosophie, cette notion se retrouve aussi dans les sciences du vivant, les sciences de la nature, les sciences de la matière (parfois d’une façon critique), et dans le domaine psychologique et psychanalytique. L’idée d’élan vital a eu des précurseurs, non seulement dans la littérature (notamment au XIXe siècle, de Balzac à Zola), mais aussi chez d’autres philosophes ou scientifiques : Nietzsche, Bichat, Diderot… ; et l’on peut sans doute remonter à l’âge classique, à l’esthétique baroque, à la Renaissance, au Moyen Âge, voire à l’Antiquité, pour en trouver des intuitions plus précoces que l’on pourra déceler dans une sorte de généalogie ou de préhistoire de la notion. Et l’on pourra aussi explorer le devenir de la notion dans les textes littéraires, scientifiques et philosophiques, de la période contemporaine.



Ce numéro de la revue Arts et savoirs s’intéressera spécifiquement aux écritures de l’élan vital : non seulement bien sûr à la théorisation et la thématisation de l’élan vital dans les textes littéraires, philosophiques et scientifiques de toute langue et de toutes les époques, mais aussi à la façon dont l’idée d’élan vital est perceptible stylistiquement, voire linguistiquement, dans les différents types d’écritures : roman, poésie, théâtre, essais, traités.... Ce mot, « écritures », pourra être entendu au sens large, impliquant aussi, dans les autres arts, les écritures musicales, cinématographiques, voire picturales (dans l’expressionisme abstrait ou dans le geste pictural par exemple).



Par rapport au volume 42 de la collection « Modernités » (Presses Universitaires de Bordeaux) publié en 2017 sous le titre Écritures de l’énergie, le sujet sera ici plus précis, réduit à la notion d’élan vital, mais chronologiquement plus large (toutes les époques), et dans une perspective résolument pluri-disciplinaire : littératures, philosophies, sciences, arts, et en tenant compte de leurs croisements éventuels.



Les propositions d’articles seront rédigées en une dizaine de lignes. Elles seront précédées d’un titre et suivies d’une brève bio-bibliographie personnelle. Elles sont à envoyer à Eric Benoit avant le 15 décembre 2022 à l’adresse suivante :

eric.benoit@u-bordeaux-montaigne.fr et avec la mention « Élan vital » dans la rubrique « Objet ».



Une réponse sera donnée en janvier 2023. Pour les propositions sélectionnées, les articles seront à rendre pour juin 2023. Les articles (entre 30.000 et 60.000 signes) seront alors soumis à une lecture en double aveugle et à une nouvelle sélection. Le processus d’élaboration du numéro permettra une publication en 2024.