Les histoires qu’on dit, les histoires qu’on montre : stratégies photo-textuelles dans le renouvellement des formes du récit (Bourse de l'Institut)

La Bourse de l’Institut vise à développer et croiser des approches diverses autour de la photographie – histoire de la photographie, anthropologie des images, études visuelles, humanités numériques, sciences humaines et sociales, sciences, recherche en arts plastiques…

L’appel à candidature est ouvert aux étudiants en doctorat, chercheurs universitaires ou indépendants, commissaires d’expositions et artistes, avec une disponibilité sur l’année engagée. Les projets – publication, exposition, conception d’œuvres – devront répondre à la thématique annoncée, et l’Institut prêtera une attention particulière aux projets privilégiant une problématique, un programme ou des ressources liées à la Région des Hauts-de-France.

Ce programme de soutien à la recherche et à la création alloue quatre bourses annuelles de 15.000 euros.

Celles-ci incluent un accompagnement scientifique et structurel, et s’inscrivent dans un programme de valorisation/diffusion (à raison d’environ quatre communications, présentations ou workshops répartis dans l’année) organisés par l’Institut, en lien avec ses partenaires, dans la Région Hauts-de-France ou au-delà.



Téléchargez le thème 2023 : Les histoires qu’on dit, les histoires qu’on montre : stratégies photo-textuelles dans le renouvellement des formes du récit.



CALENDRIER

– Vendredi 30 novembre 2022 – 15h00 (heure française) : Date limite de dépôt des candidatures

Aucune candidature ne sera acceptée après la date annoncée

– Mi-février 2023 : Jury

– Début mars 2023 : Annonce des 4 lauréat.e.s

– 1er mai 2023 : Début du programme



Votre candidature, rédigée en français ou en anglais, devra comprendre (en format .PDF uniquement, dans un unique dossier) :

– Une note d’intention détaillée du projet (maximum 8.000 signes / 1.300 mots);

– Un calendrier prévisionnel de réalisation du projet sur la période du programme de soutien à la recherche et à la création de l’Institut;

– De 5 à 20 visuels (version imprimée format A4 – 72 dpi) correspondant au projet proposé par le candidat;

– Un CV résumé en une page contenant les éléments suivants : poste occupé actuellement ou travail en cours, formation, sélection d’expositions, publications, interventions et projets réalisés par le candidat;

– Un portrait photographique du candidat libre de droits;

– Une lettre de recommandation d’un professionnel reconnu dans le domaine de l’art, de la recherche ou de l’édition.

—

Merci de lire attentivement le règlement. Toute candidature qui ne respecterait pas les conditions sera rejetée, sans aucune exception

Règlement complet de la Bourse de l'Institut : Téléchargez …