Anne-Sophie Donnarieix, Morgane Kieffer, Jochen Mecke, Dominique Viart (dir.), La Machine à histoires. Le romanesque dans les écritures contemporaines

Ce livre est l'aboutissement d'un long processus commencé lors d'un colloque de juin 2019, dont les archives vidéos sont consultables en ligne…



Il rassemble des contributions de prix, qui reviennent d’abord de manière synthétique sur les enjeux définitionnels du romanesque, puis en déplacent les perspectives habituelles (à d’autres ères géo-culturelles que la métropole française, ou en replaçant les débats français dans un contexte international à partir du champ états-unien). Les corpus sont variés, du plus canonique à des textes (voire d'autres supports) inattendus: Echenoz bien sûr, mais aussi Damasio, Minard, Despentes, Ndiaye, Schwarz-Bart, Condé, Pineau…, jusqu’aux écritures de terrain et même la photographie. Les contributions travaillent la question de l’échelle du romanesque (de la structure narrative à la syntaxe elle-même, en passant par la scène et le trope) ; examinent les liens qui se tissent entre le romanesque et l’histoire, le réel, voire le réalisme ; sortent enfin du terrain du roman pour s’aventurer en terres extrafictives et confronter, en dernier lieu, les complicités éventuelles du romanesque avec son cousin politique et managérial, le storytelling.

Découvrir sur Fabula la Table des matières détaillée…

L’ouvrage est disponible à la vente en version papier sur le site de l’éditeur, et bientôt aussi sur OpenEdition Books.