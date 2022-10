Appel à propositions d'articles (revue Chiasmi International n° 25)

Chiasmi International n° 25



Appel à propositions d’articles autour du sujet : « La guerre a eu lieu »

Dans son article intitulé « La guerre a eu lieu », paru dans le premier numéro des Temps modernes au lendemain du second conflit mondial, Maurice Merleau-Ponty décrivait différents aspects caractérisant la vie d’avant-guerre en France face à la possibilité d’un conflit déclenché par l’expansionnisme allemand : insouciance, incrédulité, méfiance envers « la politique », individualisme. En outre, il y soulignait les différentes attitudes qui avaient mûri sous l’occupation nazie (impossibilité de « rester neutres », nouvelle idée – non plus individualiste – de la liberté, engagement), tout en identifiant leurs conséquences sur les temps à venir (conscience du poids de l’histoire, des institutions, « de nos rapports multiples avec autrui et avec le monde »).

Merleau-Ponty nous léguait ainsi des réflexions précieuses que nous sommes sollicités à reprendre et réélaborer aujourd’hui à l’aune de la Guerre en Ukraine déclenchée par l’invasion russe unanimement et légitimement condamnée. Parmi de telles réflexions, trois thématiques nous semblent particulièrement urgentes à développer en lien avec la guerre actuelle et ses caractéristiques inédites, aussi bien au niveau du conflit lui-même sur le territoire ukrainien que dans ses résonances au sein de la population européenne et mondiale.

Il s’agira d’abord de questionner l’attentisme, l’insouciance, l’incrédulité et l’illusion auxquels ont pu céder aussi bien les gouvernements occidentaux (et en particulier européens) que leurs populations, refusant de croire en la possibilité d’une guerre ouverte alors même que rien n’avait été réellement fait pour sortir de l’état plus ou moins larvé du conflit entre l’Ukraine et la Russie depuis l’accord de Minsk II en 2015. États d’esprit qui persistent actuellement pour beaucoup, en ce qu’ils se refusent à croire en des conséquences directes et durables de cette guerre loin de son front.

En lien avec ce premier aspect, nous souhaiterions voir développée la question du renouveau de la sensation du poids de l’histoire, ayant ressurgie déjà avec les attentats du 11 septembre 2001, la pandémie de Covid-19 et l’urgence climatique. Encore une fois, l’histoire se manifeste, refusant de « finir », ainsi qu’on a pu le croire ou l’annoncer, en conditionnant à nouveau de manière prégnante les existences et consciences des individus assignés, une fois de plus, au rôle de véritables « sujets » de celle-ci. Il nous faudra alors reprendre la célèbre déclaration de Merleau-Ponty issue de son article, en disant que, si nous prétendions avoir appris l’histoire, il s’avère qu’ensuite nous l’avons oubliée et qu’il nous faut maintenant l’apprendre à nouveau.

Par là, nous aimerions porter enfin nos investigations vers la « conscience progressive de nos rapports multiples avec autrui et avec le monde » évoquée dans « La guerre a eu lieu », en interrogeant ses transformations suite à l’invasion russe, en particulier via la participation active et passive à l’effort de guerre à travers l’espace numérique, enjeu crucial de la logistique de la perception à l’œuvre dans le conflit. Qu’il s’agisse en effet de financer l’achat de drones par les ukrainiens via des plateformes participatives, de consulter l’actualité ou de la commenter à travers les réseaux, de disséminer des fausses nouvelles ou de croire aider à l’information en en partageant, nous sommes tous pris dans la logistique de la perception qui se trouve être, expliquait Paul Virilio en s’appuyant notamment sur Merleau-Ponty, le nerf de toute guerre, et dont l’importance et l’échelle dans celles contemporaines ont été spécifiquement remodelées par le numérique.

Les propositions d’articles sous la forme de résumés (4000 signes maximum) rédigés en français, en anglais ou en italien, devront être soumises à Mauro Carbone (mauro.carbone@univ-lyon3.fr) et à Stanislas de Courville (stanislasdecourville@gmail.com) d’ici le 20 novembre 2022 et être accompagnées de brèves biobibliographies du ou des auteurs. Ensuite, les propositions sélectionnées après évaluation devront être développées et envoyées avant le 15 février 2023 sur la base des normes éditoriales de Chiasmi International pour permettre leur publication dans le numéro 25 de la revue, dont la publication est prévue pour fin 2023.

—



Informations pour les auteurs

Chiasmi International est une revue académique qui accueille des recherches originales portant sur, ou inspirées par la pensée du philosophe français Maurice Merleau-Ponty. Les contributions envoyées à la revue doivent être originales et ne doivent pas être soumises à plusieurs revues en même temps.

Tous les manuscrits soumis font l’objet d’une évaluation anonyme par des pairs en double aveugle (double blind peer review). Si une contribution est acceptée, l’auteur peut être invité à effectuer des modifications ou des révisions en fonction des indications des évaluateurs anonymes.

La revue publie des textes rédigés en anglais, en français ou en italien.



Limites :



Proposition d’article : 4.000 signes, espaces compris.

Article final : 40.000 signes, espaces compris.

Résumés : 100-200 mots dans la langue de la contribution.