Revue critique du livre d'artiste Ligature

La revue Ligature porte en premier lieu sur les aspects critiques du livre d’artiste. Avec une vision panoramique sur les différents courants de ce domaine, elle professe une approche scientifique de questions liées à l’histoire de l’art, à l’histoire de la littérature, à la philosophie et la linguistique. Nombre d’articles sont rédigés par des chercheurs universitaires, certains textes sont issus de conférences et de colloques. Souvent, ces publications mettent en lumière la découverte de matériaux rares et inédits. Une place particulière est donnée à la poésie, au vu de son lien avec des projets de nouveaux livres d’artistes à venir. Ainsi, la revue montre le processus de création, ses étapes, y compris la genèse des œuvres futures. Le travail individuel des artistes d’aujourd’hui reste le centre d’intérêt de la revue. Depuis le premier numéro (juin 2012), nous menons un choix rigoureux des livres d’exception selon leur originalité. En ce qui concerne le domaine de l’art ultracontemporain, Ligature est rehaussée de brillants exemples de la création actuelle du livre d’artiste. La revue, tirée à 26 exemplaires, est consultable dans les plus grandes collections et fondations les plus prestigieuses, parmi lesquelles des bibliothèques nationales, des musées d’art moderne, des archives littéraires qui se situent non seulement dans l’Hexagone, mais aussi dans plusieurs pays d’Europe (Suisse, Monaco, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Allemagne et Autriche) et d’Amérique (Canada et États-Unis…).

Selon l’organisation éditoriale de la revue Ligature, le présent cahier est le trentième, précédé de vingt-et-un numéros biannuels (juin et novembre) et de huit numéros spéciaux. Depuis déjà dix ans, ce rythme détermine la parution de la revue. Ce cahier supplémentaire présente l’index des publications réunies depuis 2012. Il est respectivement composé des noms des contributeurs par ordre alphabétique et des titres d’articles par ordre chronologique. Il est enrichi par un grand nombre de documents visuels (dessins, textes visualisés). La revue Ligature est une œuvre d’art. Tout le tirage est hors commerce.



Sommaire du numéro spécial 2022



Avant-propos : « Dix ans de la revue critique du livre d’artiste Ligature »



Première rubrique (Historique) : Répertoire des publications dans la revue Ligature depuis l’année 2012. Liste des noms en ordre alphabétique avec 19 dessins de la série Partition graphique horizontale par Serge Chamchinov, 2022. Bref contenu de la revue Ligature (2012-2021)



Deuxième rubrique (Projet) : « Le Livre comme action artistique polyphonique » (essai analytique par Anna Samson). « Un Livre ne commence ni ne finit : tout au plus fait-il semblant » (pages issues du livre d’artiste sur Stéphane Mallarmé, par le groupe Sphinx Blanc)



Troisième rubrique (Archives) : « Collection des livres d’artistes Sphinx Blanc ». Catalogue raisonné (2012-2020).



Annexe : « Invention du nouveau Système notationnel » (dessin de Serge Chamchinov, de la série « Partition verticale »)

Comité scientifique de la revue Ligature (2022)



Caroline Bérenger. Docteur ès Lettres de l’université Paris-IV, chercheur et maître de conférences à l’université de Caen (France).



Serge Chamchinov. Artiste peintre, docteur ès Lettres de l’université Paris-VIII. Rédacteur en chef de la revue Ligature (France).



Felip Costaglioli. Poète, traducteur, professeur d’esthétique du Cinéma à l’université de St Cloud (États-Unis).



Louise Dupré. Poète, romancière, membre de l’Académie des lettres du Québec (Canada).



Pascal Fulacher. Docteur en Art et sciences de l’art de l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne), historien du papier, du livre et de la reliure (France).



Stefania Iannella. Artiste peintre, maître ès Lettres de l’université Paris-IV, critique littéraire et polyglotte (Italie).



Jean-Claude Mathieu. Professeur émérite de littérature française moderne à l’université Paris-VIII, Vincennes St-Denis (France).



Jan H. Mysjkin. Poète multilingue, traducteur (Paris, France/ Bucarest, Roumanie).



Yves Namur. Poète et médecin. Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.



Anna Samson. Poète, artiste peintre, docteur ès Lettres. Présidente de l’association « Livre d’artiste et art contemporain » (France).



Pierre Schroven. Poète, critique littéraire, formation de bibliothécaire documentaliste (Belgique).



Nicolaus Werner. Artiste plasticien, professeur des beaux-arts à l’université de Mayence (Allemagne).