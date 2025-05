Christophe Bouriau, Guillemette Leblanc (dir.), Ernst Cassirer, la culture et l’histoire

Des premières années passées à Marbourg aux côtés d’Hermann Cohen, jusqu’à la période de l’exil aux États-Unis, Ernst Cassirer n’a cessé de réfléchir à la question de l’histoire. Le célèbre passage d’une critique de la raison à une critique de la culture constitue sans nul doute la manifestation la plus significative de l’intérêt du néokantien pour l’histoire. Dans ce contexte, quel sens faut-il donner à la recherche du principe de formation des différentes expressions symboliques que sont le langage, le mythe et la science? Quels rapports une telle recherche doit-elle entretenir avec les sciences empiriques de la culture, et plus particulièrement avec les différents domaines de la science historique de la culture (histoire de l’art, histoire des langues, histoire des religions…)? En se focalisant sur ces questions, et en présentant une traduction du recueil Goethe et le monde historique, ce volume met en lumière un élément essentiel de l’anthropologie philosophique cassirerienne.