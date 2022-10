Poste de PRAG/PRCE à l'Université de la Polynésie française: ancien français, stylistique et grammaire

Présentation de l'établissement :



L’université de la Polynésie française est implantée sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire qui compte environ 3 500 étudiants, 115 enseignants et enseignants-chercheurs, 100 personnels administratifs et 200 enseignants vacataires. L’UPF a accédé aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er janvier 2013.

Le budget est de 28 millions d’euros dont 22 de masse salariale. Elle comprend 3 départements de formation (Sciences et techniques, Droit, Economie, Gestion et Lettres, Langues et Sciences Humaines), une INSPE, 5 équipes de recherche labélisées, 2 structures fédératives (CIRAP et OGT), une UMR (EIO) et une USR (MSHP).

Profil d'enseignements:



La personne recrutée sera idéalement titulaire d’une agrégation externe de Lettres modernes ou d’une agrégation de Grammaire

(pour sa composante en français ancien et moderne, aucun enseignement de langues anciennes n’étant prévu dans le service

prévisionnel associé au poste). Elle assurera des cours de langue française dans la licence de Lettres et Arts. Une compétence

particulière et une expérience significative de l’enseignement sont attendues en ancien français (L1, L2 et L3), en histoire de la langue, en grammaire française et en stylistique. Le service du ou de la candidat(e) retenu(e) sera complété par des enseignements de littérature française et/ou de méthodologie littéraire et/ou de français non spécialiste hors filière.

Un investissement au sein de l’équipe pédagogique, dans l’encadrement des étudiants (coordination du stage obligatoire en L3) et dans les tâches administratives fait partie intégrante des attentes du profil de poste.



Le candidat retenu devra accompagner la stratégie numérique de l’Université. Une expérience et/ou des compétences dans l’utilisation des TICE au service des apprentissages seront valorisées. Sachant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’hybridation pédagogique, une participation aux enseignements du campus connecté pourra également être requise.



Modalités de candidature:



Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :



- une lettre de motivation ;

- un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat

- le dernier arrêté de promotion d’échelon

- 1 copie de votre pièce d’identité

Ce dossier doit être déposé obligatoirement sur l’application Galaxie –VEGA au plus tard le jeudi 10 novembre 2022.

Contacts:

Concernant les aspects administratifs : direction des ressources humaines : recrutements@upf.pf



Concernant l’enseignement : Andréas Pfersmann, Responsable d’Équipe Pédagogique de la Licence Lettres et Arts andreas.pfersmann@upf.pf .