Quand cesse le dix-septième siècle et qu’en a retenu le siècle des Lumières ? (Le Monde français du dix-huitième siècle)

Le Monde français du dix-huitième siècle (MFDS) 8.1 (2022) propose de consacrer l'une de ses livraisons à la question

« Quand cesse le dix-septième siècle et qu’en a retenu le siècle des lumières ? »

Ce numéro est fait à l’honneur de Constant Venesoen, collègue du Département d’Études Françaises de l’Université de Western Ontario (1967-1995). Il est l’auteur d’Études sur la littérature féminine au XVIIe siècle : Mademoiselle de Gournay, Mademoiselle de Scudéry, Madame de Villedieu, Madame de Lafayette (1990) ; Loisirs de Madame de Maintenon (2011), Thématique de la mère dans la tragédie racinienne (2016), L’Anti-Jésuitisme (2018). Nous voyons que la préciosité a été imputée à Marivaux et les éducatrices du XVIIIe siècle ont repris la forme des contes. Il serait curieux de rapprocher ou d’opposer La Paresse des Lumières (2014) de Pierre Saint-Amant (« Pierre Carlet de Marivaux et son journaliste sans souci, Denis Diderot et son neveu musicien, Jean–Jacques Rousseau lui–même qui se réinvente un paresseux en quête de liberté ; enfin Joseph Joubert qui, au tournant du siècle, compose la délectation du repos ») avec celle des loisirs, ou de voir si Voltaire contrait les arguments classiques des anti-jésuites...

Constant Venesoen a publié des éditions critiques d’ouvrages de femmes savantes telles que les correspondances de Anne Marie Schuman ou les textes relatifs à la calomnie de Marie de Gournay. Cela nous invite à penser l’évolution de la figure de la femme savante au XVIIIe siècle dont Émilie du Châtelet ou Marie-Anne Lavoisier en sont des représentantes.

Enfin, ses Regards sur le théâtre des classiques français (2009) nous invite à découvrir l’esthétique poétique du XVIIe siècle : en quoi le théâtre des Lumières en est son héritier ou comment s’en distingue-t-il ?

À partir des études de Constant Venesoen sur la littérature féminine et la poétique théâtrale du Grand siècle, nous invitons à réfléchir sur les ruptures et continuités du dix-septième siècle au siècle suivant.

Adressez vos propositions d’articles (250-300 mots) à Florian Ponty, fponty2@uwo.ca d’ici le 28 février 2023 et vos articles complétés d’ici le 30 avril. Environ 12-15 pages à double interlignes (sauf les notes et la bibliographie à interlignes simples, style MLA).

