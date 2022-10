En volées, revue numérique sur l'héritage des Lumières

En volées s’inscrit dans le projet ENVOL présenté dans le cadre du « Pack Ambition Recherche » de la Région Auvergne Rhône-Alpes par l'Université Jean Moulin - Lyon 3 en partenariat avec le Château de Voltaire à Ferney (Centre des Monuments Nationaux) et la Société Voltaire. Il s’agit d’une revue numérique destinée aux étudiants de lettres, aux professeurs de lettres et d’histoire de l’enseignement secondaire, aux visiteurs du château de Voltaire à Ferney et, de manière plus large, à toute personne intéressée par l’héritage des Lumières.



La revue est destinée à paraître sous une forme volontairement dépouillée : un pdf et une vidéo. Un éditorial rédigé par le rédacteur en chef de la revue ou une personnalité marquante du monde culturel définira la thématique du numéro et en déclinera les aspects les plus saillants. Il sera suivi d'un article plus substantiel ou de la retranscription de l'entretien présenté par ailleurs.



Il s'agit, par cette formule "coup de poing", de nourrir le débat citoyen de données fiables, directement extraites des recherches les plus récentes en littérature et sciences humaines. Que n'a-t-on pas dit en effet sur Voltaire ? Et n'est-il pas temps de rendre la parole à celles et ceux qui l'ont vraiment lu ? Tel est l'objectif que se propose chaque "volée" de cette revue, destinée à paraître tous les deux mois environ et à intervenir, s'il le faut, et quand il le faut, dans le débat public.

Pour lire le premier numéro...